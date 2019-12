vor 20 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Rund 35 Mahnfeuer von Landwirten in Unterfranken geplant

In ganz Deutschland sollen heute Mahnfeuer angezündet werden, allein in Unterfranken seien rund 35 Feuer geplant , so die Lokalgruppe "Land schafft Verbindung" Mainschleife. Die Landwirte wollen mit der Aktion auf ihre prekäre Lage aufmerksam machen.