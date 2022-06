Rund 27.000 Gäste beim Augsburger Modular-Festival

"Ab jetzt ist wieder Leben in Augsburg", sagt ein mehr als zufriedener Festivalleiter Patrick Jung, als ihn der BR am Montag beim Bühnenabbau am Gaskessel erreicht. Die Menschen seien glücklich gewesen, endlich wieder ohne Beschränkungen feiern zu können. Und rund 27.000 Besucher waren an den drei Festival-Tagen dabei.

Besucher blieben trotz heftigem Platzregen

Laut Festivalleiter Jung war den Gästen der Partyhunger regelrecht anzumerken. Als am ersten und am letzten Veranstaltungstag ein heftiger Platzregen über dem Gelände niederging, blieben die meisten standhaft und feierten einfach weiter: "Ich bin erstaunt über die Wetterfestigkeit unserer Besucher", sagt Jung.

Auch für die Künstler und die Musiker auf der Bühne sei es ein tolles Erlebnis gewesen, wieder so viel Publikum zu erleben, nach den Beschränkungen der vergangenen beiden Jahre. Noch 2021 hatte das Modular deutlich kleiner ausfallen müssen und war von den Veranstaltern deshalb liebevoll zum "Festle" umbenannt worden.

Feiern mit "Bilderbuch" und Rollschuhdisko

In diesem Jahr gehörte das Modular mit zu den ersten Festivals, die in dieser Größenordnung wieder stattfinden durften und damit praktisch den Auftakt machten in die Festival-Saison, so Festivalleiter Jung. Highlights waren unter anderem die Rollschuhdisco und der Auftritt der österreichischen Band "Bilderbuch". Neben Live-Musik gab es jede Menge Infos rund ums Thema Diversity und klimafreundliches Leben. Entsprechende Angebote waren auch bei der Versorgung mit Essen und Trinken zu finden.

Modular will mit neuen Angeboten CO2 einsparen

Unterwegs beim Modular waren auch Forscher der Uni Augsburg. Sie wollten herausfinden, ob die Besucher ausschließlich Vegetarisches essen und trinken würden. So könnte man künftig viel CO2 auf dem Festival einsparen, so Jung. Denn ein Großteil würde beim Verkauf von konventionell hergestellten Speisen und Getränken entstehen. Wie das die Gäste sehen, erfahren die Veranstalter im August, wenn die Umfrageergebnisse veröffentlicht werden.

Nach dem Festival ist vor dem Festival

Unterdessen sind die Vorbereitungen für das Augsburger Modular-Festival 2023 bereits angelaufen. Mit dem Schwung der erfolgreichen 2022-Ausgabe gehen die Veranstalter voller Ideen in die Planung. Sogar der Kartenvorverkauf ist bereits angelaufen.