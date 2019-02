Rund 240 Flüge am Münchner Flughafen wetterbedingt ausgefallen

Probleme auch bei der Bahn

Auch die Bahn kämpfte auf einigen Nebenstrecken mit dem Winter. Weil zu viel Schnee auf den Gleisen lag, standen die Züge rund um Traunstein still. Kalt erwischte es die Bayerische Oberlandbahn: Bei Schnee und Eis war kein Betrieb mehr Richtung Süden - und damit in die beliebten Skigebiete am Brauneck oder am Sudelfeld - möglich. Die Züge pendelten zwischen München und Holzkirchen.

Für die Strecken ab Holzkirchen nach Lenggries, Tegernsee und Bayrischzell wurde ein Schienenersatzverkehr organisiert. Zusätzlich hatte die BOB drei Großraumtaxen geordert, die zwischen Holzkirchen und Schliersee pendelten. Derzeit ist unklar, wann der Zugverkehr südlich von Holzkirchen wieder regulär verkehrt.

Kommende Woche: Sonne statt Schnee

Am Montag ist vorerst Schluss mit Schnee: Die Aussicht auf nächste Woche dürfte vor allem Wintersportler dennoch freuen. "Nachts rechnen wir mit leichtem Frost, tagsüber scheint ab Montag die Sonne", sagte der Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Bei Temperaturen von minus einem bis plus fünf Grad werde der Himmel - von Frühnebel abgesehen - im Freistaat weitgehend wolkenlos. Das soll den Experten zufolge bis mindestens Ende der Woche so bleiben.

Zwei Verletzte nach Lawinenabgang im Allgäu

Bei einem Lawinenabgang am Tegelberg bei Schwangau (Landkreis Ostallgäu) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Lawine habe am Sonntag eine 56-Jährige aus Kempten und ihren 52 Jahre alten Ehemann erfasst, wie die Polizei mitteilte. Die beiden konnten sich selbst befreien. Sie waren auf einem von Skitourengehern genutzten Weg unterwegs, der von der Lawine auf einer Breite von 30 Metern verschüttet wurde. Weitere Menschen wurden von der Lawine laut Polizei nicht erfasst.

Lawinengefahr im Alpenraum steigt

Im bayerischen Alpenraum ist indes die Lawinengefahr auf Wanrstufe drei von fünf gestiegen. Dies bedeute eine erhebliche Gefahr, teilte der Lawinenwarndienst Bayern mit. Bereits ein einzelner Skifahrer könnte an Steilhängen mittlere Schneebrettlawinen auslösen. Durch die die etwa 30 Zentimeter Neuschnee im Alpenraum sind vereinzelt auch große Lawinen aus lockerem Schnee und Schneebrettlawinen möglich.