Rund 150 Radfahrer demonstrieren bei Kist für Fahrradweg

Die Staatsstraße 578 führt von Kist in Unterfranken nach Gerchsheim in Baden-Württemberg – mitten durch den Irtenberger Wald. Fahrradfahrer können lange einen Radweg nutzen. Nur fünf Kilometer zwischen Kist und der Landesgrenze Bayern/Baden-Württemberg gibt es eine Lücke. Am Freitag haben 150 Radfahrer für einen Lückenschluss demonstriert. Aufgerufen zu der Fahrraddemo hat die Bürgeroffensive "Lückenschluss".

Fahrradfahrer sehen in viel befahrener Staatsstraße ein Risiko

Weil auf fünf Kilometern der Radweg fehlt, sind Pendler und Familien bislang dazu gezwungen, die viel befahrene Staatsstraße zu benutzen, auf der täglich bis zu 10.700 Fahrzeuge unterwegs sind. Den Demonstranten zufolge ist auch die Alternative durch den Wald ungeeignet. Dort sei sowohl die Fahrbahn als auch das Handynetz bei Notfällen schlecht.

Mit der heutigen Fahrrad-Demo wollen die Aktivisten auf das Problem hinweisen und endlich etwas bewegen. Seit zehn Jahren kämpfen sie für den Ausbau dieser Strecke.