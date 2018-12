Rund 150 Menschen demonstrieren in Hof gegen Südost-Link

Landrat wirft Tennet Kaltschnäuzigkeit vor

Der Wunsiedler Landrat Döhler (CSU) wiederum hatte dem Netzbetreiber Tennet "kaltschnäuzige Planung" vorgeworfen und die Stromtrassen-Planung mit dem umstrittenen Vorgehen im Hambacher Forst verglichen.

Das wies Tennet-Sprecherin Carolin Kürth heute auf BR-Anfrage zurück: "Das kann ich nicht nachvollziehen, da wir unsere Planung seit 2016 transparent vollziehen. Wir haben diese planungsbegleitenden Foren, die wir heute zum fünften Mal durchführen, schon vor Beginn der Planung durchgeführt, um unsere Methoden öffentlich zu diskutieren."

Heute hatte der Netzbetreiber Kommunalpolitiker, Vertreter von Bauern- und Naturschutzverbänden sowie Bürgerinitiativen bei einer nichtöffentlichen Veranstaltung in der Hofer Freiheitshalle informiert. Nächste Woche bietet Tennet weitere dieser "planungsbegleitenden Foren" in Bayreuth, Wunsiedel, Tirschenreuth und Weiden an.