Rund 150 Menschen bilden Lichterkette in Würzburg

Anlässlich der tödlichen Schüsse in Halle haben das Evangelisch-Lutherische Dekanat und das katholische Stadtdekanat in Würzburg zu einer Lichterkette vor dem Jüdischen Gemeindezentrum Shalom Europa aufgerufen. Rund 150 Menschen folgten der Einladung und stellten sich mit einer Kerze an das Gebäude. Rund 30 Minuten dauerte die Aktion.

Lichterketten in ganz Bayern

In ganz Bayern wurden heute Menschenketten als Zeichen der Solidarität gebildet. Die größten Solidaritätsaktionen für jüdische Mitbürger und gegen Antisemitismus waren heute vermutlich in Nürnberg und München.

Demonstration gegen Antisemitismus am Sonntag

Am Sonntag findet eine weitere Veranstaltung statt: Zwei Privatpersonen aus Würzburg haben eine Demonstration angemeldet, um sich mit der jüdischen Gemeinde solidarisch zu erklären. Der Protest soll ganz bewusst keine parteipolitische Veranstaltung sein, so die beiden Veranstalter Konstantin Mack und Sebastian Hansen. "Wir fordern, dass endlich konsequent gegen Nazis, ihre Strukturen, ihre Netzwerke und ihre Helfer*innen in Gesellschaft und Politik vorgegangen wird", heißt es in einer Mitteilung der beiden Organisatoren. Sie hoffen bei ihrem Protestzug auf rund 150 Teilnehmer und auf die Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Gruppierungen, Parteien und lokalen Bündnissen.

Die Demonstration steht unter dem Motto: Gegen jeden Antisemitismus - rechten Terror stoppen! Der Demonstrationszug soll am kommenden Sonntag um 17 Uhr vom Hauptbahnhof in Würzburg zum Vierröhrenbrunnen führen.