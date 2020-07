18.07.2020, 22:31 Uhr

Rund 150.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand in Buchhofen

In der Gemeinde Buchhofen im Landkreis Deggendorf ist am Samstagnachmittag in einem Wohnhaus Feuer ausgebrochen. Das Haus wurde ziemlich stark beschädigt. Die Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.