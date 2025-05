Rund 12.000 Sänger in Nürnberg: Deutsches Chorfest eröffnet

Ob andächtig zuhören oder aus voller Kehle mitsingen – das Deutsche Chorfest 2025 lädt dazu ein, Vocalmusik zu erleben, mitzumachen und zu genießen. Dafür sind 400 Chöre nach Nürnberg gekommen.

Konzerte in ganz Nürnberg

Gesungen und musiziert wird an ganz unterschiedlichen Orten in der Stadt: Konzerte gibt es in der Kulturwerkstatt auf AEG und in Seniorenstiften und Pflegezentren. Aber auch an geschichtsträchtigen Orten wie der Kongresshalle oder der Sebalduskirche wird gesungen. Konzerte gibt es auch in der Marthakirche, in der einst die Meistersinger von Nürnberg gesungen haben.

Fest der Begegnung

Zu den Meistersingern von Nürnberg schlug auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seinem Grußwort die Brücke. Als Schirmherr des Chorfestes wünscht er allen ein wunderbares Chorfest. Auch Christian Wulff als Präsident des deutschen Chorverbandes freut sich auf ein Fest der Begegnung und des menschlichen Miteinanders, Zuhörens und Mitsingens.

400 Chöre, 600 Konzerte

Mehr als 600 Konzerte, Wettbewerbe und Mitmachaktionen gibt es bis Sonntag. Viele Musikbegeisterte gesellen sich aber auch spontan in Grüppchen zusammen und singen gemeinsam ein Lied.

Beim Chorfest sind sämtliche Musikstile vertreten, von zeitgenössischer Chormusik bis hin zu Gospel, Pop und Weltmusik. Dazu gibt es aber auch Mitmachaktionen, die sogenannten "Singalongs" laden jeden Tag zum Mitsingen ein. Ein Großteil der Konzerte ist kostenlos, lediglich beim Chorfest-Plus kosten die Auftritte der renommierten Ensembles Eintritt.