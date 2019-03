Straftat melden per Mausklick: 12.000 Online-Anzeigen in Bayern

Seit Ende Februar 2018 können in Bayern Straftaten wie Fahrraddiebstahl, Betrug oder Sachbeschädigung an Autos im Internet aufgegeben werden.

Bei der bayerischen Polizei sind in den vergangenen elf Monaten rund 12.000 Anzeigen per Mausklick eingegangen.

Digitale Anzeigen machen kaum zusätzliche Arbeit

Ob die Zahl der Anzeigen durch die Online-Funktion gestiegen ist, konnte das Innenministerium noch nicht sagen. Das ließe sich erst nach einer längeren Laufzeit beurteilen. Bislang aber zeichne sich ab, dass die digitale Anzeige kaum zusätzliche Arbeit mache.

Beschwerden habe er bisher nicht gehört, sagte Peter Schall, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP): "Die Bearbeitung funktioniert."

Schwere Straftaten sollen weiterhin persönlich gemeldet werden

Die meisten anderen Bundesländer bieten die Option der Online-Anzeige schon länger an. In Berlin etwa wird jede fünfte Strafanzeige online erstattet. Dort können auch alle Delikte digital aufgegeben werden.

Auch in Bayern sollen in Zukunft noch mehr Delikte in die Liste aufgenommen werden. Bei schweren Straftaten wird man aber weiterhin persönlich zur Polizei gehen müssen. Und: Den Notruf per 110 ersetze das Portal freilich nicht, betonte Innenminister Joachim Herrmann (CSU).