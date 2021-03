Rund 100 Aktivisten beteiligen sich in Würzburg am Klimastreik

Am globalen Klimastreik am Freitag beteiligte sich auch die Ortsgruppe von "Fridays For Future" in Würzburg. Die Aktivisten veranstalteten drei Demonstrationszüge mit anschließender gemeinsamer Kundgebung. Vom Hauptbahnhof, der Regierung von Unterfranken und der Eichhornstraße aus setzten sich die einzelnen Gruppen jeweils um 11.30 Uhr in Bewegung und marschierten durch die Innenstadt und dann Richtung Talavera Mainwiesen, wo um 13.15 Uhr die Abschlusskundgebung stattfand.

Aktion musste wegen Corona überschaubar bleiben

Die Polizei begleitete die Aktivisten. Insgesamt sollen sich etwa 100 Personen beteiligt haben. Die Demos fanden coronabedingt unter strengen Hygienemaßvorschriften statt. Es herrschte Maskenpflicht, und Mindestabstände mussten eingehalten werden. Um nicht mehr Menschen anzulocken, als angemeldet waren, wurden die Ausgangspunkte auch zuvor nicht öffentlich bekannt gemacht.

Vor Corona: Bis zu 8.000 Teilnehmer bei Demos in Würzburg

Die erste "Fridays for Future"-Demo in Würzburg fand am 18. Januar 2019 statt. Damals zogen rund 700 junge Menschen für mehr Klimaschutz durch die City der Mainfrankenmetropole. Beim Klimastreik am 20. September 2019 zählte die Würzburger Bewegung bis zu 8.000 Teilnehmer.