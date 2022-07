Rund 10.000 Frühaufsteher tanzen beim Kocherlball in München

Landler, Boarische und Zwiefache: Der traditionelle Kocherlball hat in München wieder Tausende Frühaufsteher zum Tanz am Chinesischen Turm in den Englischen Garten gelockt. Erstmals seit drei Jahren lud die Wirtin des Biergartens, Antje Haberl, wieder zu dem Tanzvergnügen, das in München längst ein Kultevent ist. Die Veranstalter sprechen auf BR-Anfrage von rund 10.000 Besucherinnen und Besuchern.

"Die Leute hatten einfach Spaß"

Es habe eine "wunderbare, gelöste Stimmung" geherrscht, so eine Sprecherin. "Die Leute hatten einfach Spaß." Einige standen demnach schon um halb fünf Uhr in der Früh im Biergarten, um sich einen Platz zu sichern. Die meisten Besucherinnen und Besucher kamen in Tracht, viele aber auch im Gärtner-, Köchinnen- oder Stubenmädcheng'wand. Schon kurz nach Beginn um 6 Uhr sei die Tanzfläche voll gewesen. Bei strahlend schönem Wetter und einem herrlichen Sonnenaufgang tanzten sie zur Musik der "Tanngrindler Musikanten" und der "Schreinergeiger". Aus Sicht der Veranstalter besonders erfreulich: Viele der Ballbesucherinnen und -besucher beherrschten die traditionellen Volkstänze. Die speziellen Kocherlball-Tanzkurse des Städtischen Kulturreferats haben dazu vermutlich ihren Teil beigetragen.

Etwas weniger Besucher als in den Jahren vor Corona

In den Jahren vor der Corona-Pandemie waren teils bis zu 12.000 Frühaufsteher beim Kocherlball dabei. Dass es heuer etwas weniger sind, führt die Sprecherin zum einen auf die corona-geschuldete Vorsicht der Menschen zurück, aber auch auf die vielen anderen Veranstaltungen, die an diesem Wochenende in München stattfanden, wie etwa der Christopher-Street-Day oder der Sommernachtstraum.

Kocherlball: Tradition aus dem 19. Jahrhundert

Ende des 19. Jahrhunderts traf sich das Hauspersonal am Chinesischen Turm zum Tanz: Köchinnen – daher der Name Kocherl - Gärtner, Kindermädchen und Laufburschen tanzten jeden Sonntagmorgen bis 10 Uhr. Dann mussten sie zurück zum Dienst, weil die "Herrschaft" dann aus der Kirche kam. Um einem Sittenverfall zu begegnen, verbot die Obrigkeit die Bälle Anfang des 20. Jahrhunderts. Zum 200. Geburtstag des Englischen Gartens 1989 belebte die Stadt München den Brauch wieder. Der Ball findet seitdem meist am dritten Sonntag im Juli statt.