Rund 1.000 Menschen bei Kundgebung "Für Frieden in der Ukraine"

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine hat auch in Mittelfranken für Entsetzen gesorgt. Um ihre Solidarität mit der Ukraine zu bekunden, trafen sich Menschen an mehreren Orten im Nürnberger Großraum. Die größte Kundgebung fand dabei in Nürnberg statt, wo sich nach Polizeiangaben rund 1.000 Teilnehmende friedlich für den Frieden in der Ukraine einsetzten.

Am Nürnberger Kornmarkt und der Straße der Menschenrechte fand am Abend die "Demonstration für den Frieden in Europa" statt. Vertreter aller demokratischen Parteien waren unter den Demonstrierenden. Unter ihnen auch Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU), der mit vielen Teilnehmenden emotionale Gespräche führte.

Forderung an Nürnberg: Flüchtlinge aufnehmen

Die Grüne Jugend Nürnberg, die die Kundgebung angemeldet hatte, forderte die Stadt Nürnberg auf, als Stadt der Menschenrechte und als "Sicherer Hafen" Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet aufzunehmen. Auch der anwesende, ehemalige OB Ulrich Maly (SPD) sagte im BR-Interview, es sei die Pflicht Nürnbergs und Deutschlands, Flüchtlinge aufzunehmen, ähnlich wie in der Flüchtlingskrise 2015. Er hoffe aber, trotz allem, noch auf eine friedliche Lösung.

Die Stimmung unter den Teilnehmenden war sehr emotional und bedrückt, viele Menschen weinten oder zeigten sich wütend, ob der russischen Kriegshandlungen. Als Zeichen der Solidarität wurde die Straße der Menschenrechte in die Farben der Ukraine getaucht.

Mahnwache in Fürth, Kundgebung in Erlangen

Auch in Fürth fand eine vom Fürther Friedensforum organisierte Mahnwache statt, bei der nach Polizeiangaben 40 Teilnehmer und Teilnehmerinnen kamen. In Erlangen versammelten sich nach Polizeiangaben rund 80 Menschen zu einer Kundgebung am Rathaus, um sich mit der Ukraine solidarisch zu zeigen.

Friedensgebet für die Ukraine

Am späten Nachmittag hatte in der evangelischen Kirche St. Leonhard in Nürnberg bereits ein dreisprachiges Friedensgebet stattgefunden. Auch dort wurden viele Teilnehmer des Gottesdienstes von ihren Emotionen und Ängsten überwältigt. Auch sie erklärten sich mit den Menschen in der Ukraine solidarisch und beteten für den Frieden. Eine Frau aus Odessa, die beim Gottesdienst war, berichtet aus Odessa in der "Frankenschau aktuell", dass ihre Verwandten verzweifelt seien und derzeit im Keller ihres Hauses lebten. Niemand habe sich vorstellen können, dass es im Jahr 2022 soweit kommen würde, sagte sie.