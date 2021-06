Run auf Imfpstoff: 150 Impfdosen für Studierende in Ansbach

Am Campus der Hochschule Ansbach findet heute Vormittag eine große Impfaktion statt. Und die Studierenden zeigten schon im Vorfeld großes Interesse an der Impfung: Im Vorfeld der Aktion konnten sich die Studierenden über ein Online-Portal Termine sichern. Innerhalb von nur wenigen Minuten waren alle Termine vergeben.

Impfungen in Zusammenarbeit mit einer Zirndorfer Praxis

In Zusammenarbeit mit einer Hausarztpraxis aus Zirndorf hat die Fachschaft das Angebot organisiert, teilte ein Sprecher der Fachschaft mit. Insgesamt werden 150 Dosen des Johnson & Johnson Vakzins verimpft. "Wir freuen uns sehr, den Studierenden das Angebot machen zu können, da diese Gruppe trotz Aufhebung der Priorisierung nur schwer in den Genuss des Impfschutzes und damit einhergehender Freiheiten kommen kann", sagte Antonia Schillinger, Vorsitzende der Fachschaft, dem BR. Geimpft wird in den Räumlichkeiten der Hochschule Ansbach.

Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson: Ein Piks reicht

Beim Impfstoff von Johnson & Johnson genügt eine Dosis für den vollständigen Impfschutz. Die Ansbacher Studierenden genießen also ab dem 9. Juli vollständigen Impfschutz. Die Priorisierung des Vakzins ist seit Mitte Mai dieses Jahres aufgehoben, das heißt, dass sich jede und jeder damit impfen lassen kann. Allerdings fehlten bis dahin größere Mengen an Impfstoff. Eine Panne in einem US-Werk des Pharmaherstellers führte zu Lieferschwierigkeiten. Für Deutschland bedeutet das: Johnson & Johnson liefert erstmal 6,5 Millionen Dosen weniger als ursprünglich geplant.