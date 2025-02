Run auf die Hochschulen: Zahl der Studierenden in Bayern steigt

Die Zahl der Studierenden in Bayern steigt weiter: Wie das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth mitteilte, gab es im vergangenen Sommer- und Wintersemester wieder deutlich mehr Studienanfängerinnen und -anfänger. Demnach stieg die Zahl im ersten Hochschulsemester um insgesamt 3,2 Prozent. Das sei der dritte Anstieg in Folge.

An Universitäten starteten im Studienjahr 2024 insgesamt 46.217 Personen und damit 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr ihre Hochschulausbildung. An Fachhochschulen begannen 32.166 Studierende und somit 5,7 Prozent mehr als im Vorjahr ein Studium.

Rund ein Drittel der Erstsemester kommt aus dem Ausland

Der Frauenanteil beträgt für das vergangene Studienjahr 50,2 Prozent. Somit hat sich der Frauenanteil bei den Studienanfängern gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. In den Fächergruppen Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften (72,4 Prozent), Kunst/Kunstwissenschaft (67,0 Prozent) sowie Geisteswissenschaften (66,2 Prozent) sind jeweils über zwei Drittel der Erstimmatrikulierten weiblich.

Die Anzahl der ausländischen Studienanfängerinnen und -anfänger in Bayern stieg im Studienjahr 2024 um 6,2 Prozent - rund ein Drittel aller Erstimmatrikulationen.

