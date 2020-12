Run auf den Bayerwald: "Szenen wie an normalen Skiwochenenden"

Langlaufzentrum Bretterschachten mit anderer Strategie

Anders macht es der Urlaubsort Bodenmais im Kreis Regen mit seinem Langlaufzentrum Bretterschachten, wo die Parkplätze derzeit ebenfalls oft voll sind. Um den Ansturm zu entzerren, fährt halbstündlich vom Ort aus der Skibus Richtung Langlaufgebiet und Arber. Am Donnerstag werden auch die WC-Container am Bretterschachten aufgesperrt. Ebenso die Loipen - insgesamt 120 Kilometer - sollen komplett durchgespurt werden, sobald es die Schneelage erlaubt. Momentan sind erst ein paar Kilometer durchgewalzt.

Ohne solche Maßnahmen würde alles ungeordnet ablaufen, argumentiert Tourismuschef Marco Felgenhauer. Die Leute wären überall im Wald unterwegs. So könne man alles viel besser unter Kontrolle halten. Mit dem Skibus könne man die Parkplatzsituation entzerren.

Besucher kommen aus halb Bayern

Unterwegs sind momentan auf Wanderwegen und in Skigebieten viele Einheimische, aber auch viele Tagesausflügler aus ganz Ostbayern. Am letzten Wochenende waren auch Besucher aus München, Freising und Nürnberg im Bayerischen Wald. Im Nationalparkgebiet waren die Wanderparkplätze größtenteils überfüllt. Die Parkverwaltung will nun mehr Ranger einsetzen und appelliert an Ausflügler, zumindest auf den Wegen zu bleiben. Das größte Problem für Natur und Wildtiere sei es, wenn Menschen quer durch die Wälder laufen. Für Verstöße gegen das Wegegebot in Schutzgebieten würde man sich inzwischen auch höhere Bußgelder wünschen.