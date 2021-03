Rummelsberger Krankenhaus eröffnet zentrale Notfallambulanz

Mit der neuen Notfallambulanz im Krankenhaus Rummelsberg sollen sechs zusätzliche Überwachungsbetten die Lücke zwischen ambulanter und stationärer Behandlung schließen. Wie das Krankenhaus mitteilt, stellt es damit die Weichen für eine erweiterte Notfallversorgung.

Verkürzter Aufenthalt in Krankenhaus

Für die Patienten ergebe sich dadurch ein verkürzter Klinikaufenthalt, da innerhalb von 24 Stunden Krankheitsbilder direkt in der Notaufnahme abgeklärt werden könnten. Also, ob eine weitere stationäre Behandlung erforderlich ist oder eine entsprechende Therapie eingeleitet werden muss. "… so dass der Patient in den meisten Fällen die Klinik am nächsten Morgen wieder verlassen kann", so Julian Zeilner, Ärztlicher Leiter der Notaufnahme. "Für viele Patienten, die über die Notaufnahme zu uns kommen, ergibt sich dadurch ein deutlich kürzerer Klinikaufenthalt", so Zeilner weiter.

Weitere Erweiterung der Notfallambulanz geplant

Jährlich kommen nach eigenen Angaben rund 14.000 Patienten in die Notaufnahme des Klinikums, das in den kommenden Jahren die Notfallambulanz weiter ausbauen möchte. Für die Erweiterung habe das Krankenhaus Rummelsberg, das über 360 Betten verfügt und unter der Trägerschaft der Sana Kliniken AG steht, 250.000 Euro investiert, heißt es weiter.