Rummelsberger Diakonie unterstützt Christopher Street Day

Der Christopher Street Day (CSD) findet vom 21. Juli bis 7. August 2022 in Nürnberg statt. Neben einer großen Kundgebung auf der Bühne am Jakobsplatz ist am Abschlusswochenende wieder eine bunte Demo durch die Innenstadt geplant. Die Diakonie Rummelsberg möchte als Hauptsponsor den CSD nun unterstützen.

Vielfalt und Chancengleichheit stärken

Nach Angaben der Diakonie planen die Rummelsberger im Jahr der Vielfalt 2022 noch weitere Aktionen. Auch im Unternehmen soll das Bewusstsein für Vielfalt und Chancengleichheit vertieft werden. "Für mich ist das ein Zeichen für Menschenwürde und Toleranz, so wie wir sie verstehen. Jeder Mensch, egal welcher geschlechtlichen Identität er sich zuordnet, ist Gottes Geschöpf", betonte Diakonin Elisabeth Peterhoff, Mitglied des Vorstands der Rummelsberger Diakonie bei der Vertragsunterzeichnung.

Offene und vielfältige Religionsgemeinschaft

Bastian Brauwer, Vorstand Förderverein Christopher Street Day Nürnberg e.V., war durchaus überrascht vom Angebot der Diakonie. Doch habe sich diese sehr offen für die queere Gesellschaft gezeigt und setze damit im Vergleich zur katholischen Kirche ein positives Beispiel für eine offene und vielfältige Religionsgemeinschaft.

Die Bezeichnung Christopher-Street-Day geht auf einen Aufstand von Homosexuellen und Drag Queens 1969 in der Christopher Street in New York zurück. Nach Polizeirazzien kam es damals zu Straßenschlachten. Seit 1979 gibt es auch in Deutschland Veranstaltungen, die an die Aufstände von New York erinnern und ein vielfältiges Gesellschaftsbild propagieren.