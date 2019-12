06.12.2019, 09:02 Uhr

Rummelsberger Diakonie: Günter Breitenbach geht in den Ruhestand

Die Rummelsberger Diakonie ist nach eigenen Angaben eine der größten diakonischen Träger in Bayern. Dass das so ist, ist auch ein Verdienst ihres Rektors Günter Breitenbach, der die Diakonie aus der Krise geführt hat. Heute geht er in den Ruhestand.