Rumänische Weißtanne soll fränkischen Wald stärken

Insgesamt 650 Setzlinge der Weißtanne aus rumänischer Herkunft sind in zwei Waldstücken gepflanzt worden, 350 davon bei Feucht. Das Saatgut aus Rumänien wurde vor drei Jahren in einem Pflanzgarten ausgesät, im vergangenen Herbst wurden die etwa 20 Zentimeter hohen Setzlinge im fränkischen Wald gepflanzt. Bis die Weißtannen zu stattlichen Bäumen werden, dauert es aber noch viele Jahre.

Genetisch besser für Trockenheit und Wärme geeignet

Die Weißtannen, deren Samen aus dem Bereich des Karpatenbogens in Rumänien stammen, seien trockenresistenter und damit an den Klimawandel besser angepasst als hiesige Weißtannen, so Johannes Wurm, der Leiter des Forstbetriebs Nürnberg der Bayerischen Staatsforsten. Trotzdem werde damit keine völlig fremde Pflanze nach Franken gebracht. "Das ist die heimische Weißtanne, die wir hier anpflanzen. Aber sie sind genetisch einfach ein bisschen anders ausgestattet. Die Weißtanne ist ja nach der Eiszeit zu uns zurückgewandert und musste einen relativ weiten Weg zurücklegen. Dabei gibt es sogenannte Flaschenhalseffekte, die zu einer genetischen Einengung geführt haben." Die Hoffnung sei, dass die Weißtanne aus Rumänien "genetisch breiter" ausgestattet sei und deshalb besser mit Trockenheit und Wärme klarkomme.

Ergebnisse werden erst in Jahrzehnten erwartet

Im Anbauversuch soll jetzt getestet werden, ob die theoretischen Annahmen sich in der Praxis in Franken bestätigen. Ergebnisse würden aber wohl erst in einigen Jahren bis Jahrzehnten vorliegen, so Wurm. Die Tanne sei allerdings auch nicht die Lösung aller Probleme. "Wir müssen schauen, dass wir den Klimawandel möglichst begrenzen und in einem moderaten Bereich halten."

Apell für Klimaschutz

"Wenn ein harter Klimawandel kommt, wird die Tanne, aber auch die Buche und Eiche an ihre Grenzen stoßen", so Wurm. Das Klima würde dann den aktuellen Bedingungen in Istrien oder der Provence ähneln. "Wir wissen wie dort die Wälder aussehen. Das ist nicht vergleichbar mit dem Wald, den wir heute bei uns haben", sagt Wurm und mahnt zum Klimaschutz.