Ruhpolding: Erster Start der Makkabi Winterspiele in Deutschland

Sportministerin Nancy Faeser (SPD) erklärte: "Wir fördern diese Wettbewerbe, um auch durch den Sport jüdisches Leben in Deutschland und der Welt sichtbarer zu machen." An der Seite von Jüdinnen und Juden werde auch ein Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus gesetzt.

16 Sportdisziplinen bis 9. Januar

Eine Woche dauern die Winterspiele. Profis und Amateure treten dabei in insgesamt 16 Disziplinen wie etwa Ski Alpin und Snow Volleyball an. Außerdem soll es ein umfangreiches Rahmenprogramm geben, in das auch die Bewohner von Ruhpolding einbezogen werden. Am 8. Januar findet eine Abschlusszeremonie und die Ehrung der erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler statt.

Offizieller Botschafter der ersten Makkabi Winter-Games ist der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther.