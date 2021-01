Ruhigere Lage an den Corona-Teststationen an der Grenze

In den beiden Teststationen Furth im Wald und Waldmünchen im Landkreis Cham hat es nach dem Ansturm von Grenzgängern aus Tschechien am Montag, die dringend Corona-Schnelltests benötigten, am zweiten Tag keine langen Schlangen und stundenlangen Wartezeiten mehr gegeben.

1.400 Tests nur in Furth im Wald und Waldmünchen

"Alles lief problemlos heute", sagte ein Sprecher des Landratsamts Cham dem Bayerischen Rundfunk. Ein Grund: Die meisten betroffenen Tschechen haben aktuell ein maximal 48 Stunden altes negatives Testergebnis, mit dem sie einreisen und ihrer Arbeit in Deutschland nachgehen können. Dieser wird seit dem Wochenende verlangt. Seit Montagfrüh und bis Dienstag, 8 Uhr, wurden an den beiden Stationen rund 1.400 Tests durchgeführt.

Landkreis Cham erhöht Testkapazitäten

Morgen erwartet man aber schon den nächsten größeren Andrang, wenn die Grenzgänger wieder ein neues 48-Stunden-Testergebnis brauchen. Der Landkreis Cham rechnet damit, dass sich die Lage dann entspannter darstellt: Zum einen sind die Kapazitäten erhöht worden - in Furth im Wald gibt es jetzt sechs statt vier Teststrecken - zum anderen wurden die Öffnungszeiten auf zwei Stunden mehr am Nachmittag und zusätzlich am Sonntag ausgeweitet.

Außerdem geht der Landkreis davon aus, dass Berufspendler sich auch an anderen Stationen, zum Beispiel in Cham, testen lassen. Oder dass sie, wenn sie den Landkreis nur durchfahren, sich am Ziel - zum Beispiel in Regensburg - an den dortigen Stationen testen lassen.