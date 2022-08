Ort für Ruhe: Die 2.000 Jahre alte Eibe von Balderschwang

Allein der Gedanke, was dieser Baum wohl schon alles erlebt und überlebt haben muss, lässt einen demütig werden. Um Christi Geburt herum soll der Eibensamen aufgegangen sein: Seither wächst auf 1.150 Metern Höhe nordöstlich von Balderschwang (Lkr. Oberallgäu) eine Eibe. Inzwischen sind es sogar zwei Bäume, sagt Bürgermeister Konrad Kienle. Ein Blitz soll die Eibe gespalten haben, seither wächst sie mit zwei Stämmen, aber einer Wurzel weiter.

Baum strotzt vor Kraft

Die Rinde ist gezeichnet von tiefen Furchen und in der Mitte, wo der Blitz den Baum geteilt haben soll, scheint die Eibe sogar ein wenig faulig zu sein. Trotzdem sind die Triebe frisch und die Nadeln haben ein gesundes Grün. Für den Bürgermeister strotzt der Baum nur so vor Kraft: "Was da für Muskeln raufgehen, was da für Adern raufgehen, das kann man an keinem Baum so gut sehen wie hier."

Toller Ausblick bis hinein in die Schweiz

Vielleicht strahlt die uralte Eibe deshalb eine so unerklärliche Ruhe aus. Wer die spüren will, sucht sich eine der Sonnenliegen neben dem Baum aus und genießt das grandiose Panorama: Bei klarem Wetter reicht der Blick über den Ortskern von Balderschwang hinweg bis zum schweizerischen Säntis. Dreht man sich um, kann man die Allgäuer Hochalpen rund um Oberstdorf bis hinein ins Lechtal erkennen.

Europäische Eiben lieben das Dämmerlicht

Dass die Eibe hier noch steht, ist wohl ein glücklicher Zufall: Denn Europäische Eiben lieben das Dämmerlicht, wachsen im Schatten ihrer lichthungrigen Baumkollegen. Die Balderschwanger Eibe steht ungeschützt mitten auf einer Alpfläche. Das sei aber nicht immer so gewesen. Früher ist sie wohl tief in einem Berg-Urwald gewachsen, sagt Andreas Fisel. Er ist als Förster zuständig für das Revier Hörnergruppe.

Eibe hat Rodungen überlebt

Allerdings muss sie mehrere Rodungsaktionen überlebt haben: Früher sei das Holz traditionell mit Pferden zu Tal gebracht worden. Und weil Eiben vor allem für Pferde giftig sind, hätten die Fuhrleute begonnen, die Eiben gezielt zu roden, um ihre Pferde zu schützen.