Ruhige Silvesternacht in Schwaben

Die Silvesternacht in Schwaben ist nach Auskunft der Polizeipräsidien Schwaben Nord und Schwaben Süd/West weitgehend ruhig verlaufen. Im Raum Augsburg konnten eigens angeforderte Beamte der Bereitschaftspolizei sogar früher nach Hause geschickt werden.

Ruhige Nacht auch für die Feuerwehr

Auch für die Berufsfeuerwehr Augsburg war es ein außergewöhnlich ruhiger Jahreswechsel. Dort gab es lediglich kleinere Einsätze, etwa wegen einer Rakete, die ein kleines Feuer auf einem Balkon verursacht hatte oder einer brennenden Hecke. Verletzte Personen oder größere Sachschäden wurden nicht gemeldet.

Einzelne Verstöße gegen die Ausgangssperre

Vereinzelt gab es aber offenbar Verstöße gegen die Ausgangssperre. So meldet etwa die Polizei in Nördlingen, sie habe in der Silvesternacht mehrere Menschen angehalten, die ohne triftigen Grund nach 21 Uhr mit dem Auto unterwegs waren. Sie erwartet eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.