Ruhige Silvester-Nacht: 140 Einsätze in Unterfranken

Die Bilanz der Polizei zur Silvester-Nacht in Unterfranken fällt entspannt aus: Die Beamten mussten insgesamt 140 Mal ausrücken. Laut Polizei-Sprecher Philipp Hümmer waren es 40 Einsätze weniger als beim Jahreswechsel 2020/2021. Der Großteil der Einsätze dieses Mal: Ruhestörungen und Einsatz von Feuerwerk. 100 Mal wurden die Beamten deshalb gerufen.

Alte Mainbrücke Würzburg: Feiernde ohne Abstand und mit Alkohol

Auf der alten Main-Brücke in Würzburg haben nach BR-Informationen mehrere hundert Menschen ruhig gefeiert. Allerdings haben sich viele nicht an die geltenden Corona-Abstandsregeln gehalten – und trotz Verbots Alkohol getrunken und Feuerwerk gezündet. Die genauen Zahlen zu Corona-Einsätzen kann die Polizei noch nicht nennen (Stand: 8.30 Uhr). Die Silvester-Nacht sei aber auch in Sachen Corona-Verstößen ruhiger verlaufen als die beim letzten Jahreswechsel, betont Polizei-Sprecher Philipp Hümmer.

Weitere Einsätze: Böller im Briefkasten und kleinere Brände

Die Polizei in Unterfranken meldet drei Sachbeschädigungen durch Böller an Rollläden oder Briefkästen. Außerdem gab es zwei kleine Brände – an einem Mülleimer und einer Hecke, die die Polizei-Beamten aber selbst löschen konnten. Die Feuerwehr Würzburg musste im Zeitraum zwischen 22 und 6 Uhr zwei Mal ausrücken: einmal wegen brennender Mülltonnen, einmal, weil Personen in einem kaputten Aufzug eingesperrt waren. Beim Jahreswechsel 2019/2020 hatte die Würzburger Feuerwehr zwölf Einsätze gehabt.

Schüsse mit Luftdruck-Waffe auf Häuser in Hofheim

In Hofheim im Landkreis Haßberge hat ein Unbekannter mit Stahlkugeln auf ein Haus in der Senningstraße geschossen. Laut Polizei wurden dabei die Fensterscheiben beschädigt und die Rollläden durchlöchert. Die Polizisten haben ähnliche Beschädigungen an weiteren Wohnhäusern in der Straße gefunden. Der Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass mit einer Luftdruck-Waffe geschossen wurde. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Haßfurt melden.

Auseinandersetzung in Geroda

In Geroda im Landkreis Bad Kissingen gab es in der Silvesternacht eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen und einem 53-jährigen Anwohner. Einer der Jugendlichen hat gegen eine Straßen-Laterne getreten, ein anderer Böller gezündet und gegen das Fenster des Mannes geworfen. Schaden ist dabei nicht entstanden. Die Polizei hat die Feier der Jugendlichen daraufhin ausgelöst.

Familie feiert Silvester in Karlstadt – trotz Quarantäne

Im Karlstadter Stadtteil Stetten im Landkreis Main-Spessart haben Nachbarn zusammen Silvester gefeiert. Das Problem: Eine Familie war eigentlich in Quarantäne. Die vier Personen haben damit gegen die Anordnung des Gesundheitsamts verstoßen. Laut Polizei wurde die Feier beendet. Außerdem erwartet die Familie ein Verfahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutz-Gesetz.