Ruhestörung und illegale Rennen: Polizei überprüft Tuning-Szene

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord hat in der Nacht Fahrer von aufgemotzten Autos kontrolliert. In und um Augsburg hatte es in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Ruhestörung und verbotenen Rennen gegeben.

Drei Autos abgeschleppt

Die Beamten kontrollierten bei Gersthofen 60 Autos und mehr als 140 Personen – dabei gab es neun verkehrsrechtliche Beanstandungen und zwei Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt, wie die Polizei am Morgen bekanntgab. Außerdem seien bei drei Autos die Veränderungen so schwerwiegend gewesen, dass die Polizei die Fahrzeuge noch vor Ort sichergestellt und abschleppen lassen hat. Gegen 51 Personen wird zudem wegen des Verstoßes gegen die Hygieneauflagen ermittelt.

Verbotene Autorennen

In der Vergangenheit hätten sich bisweilen hunderte Anhänger der Tuning-Szene an Tankstellen und Parkplätzen in Augsburg und Umgebung getroffen. Einige Tuner seien dabei nicht nur mit rücksichtslosen und gefährlichen Fahrmanövern aufgefallen, sondern hätten sich auch verbotene Autorennen geliefert, heißt es beim Polizeipräsidium Schwaben-Nord.