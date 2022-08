Ruhestand: Professorin Johanna Haberer sagt "Auf Wiedersehen"

Theologin, Pfarrerin, Medienethikerin und Professorin für Christliche Publizistik - die Liste an Berufen, die Johanna Haberer ausgeführt hat ist lang. Die gebürtige Münchnerin war 21 Jahre lang als Leiterin der Abteilung Christliche Publizistik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig, hat die evangelische Kirche in Deutschland in ihrer medialen Präsenz maßgeblich unterstützt und auch neue Wege bestritten. Ende Juli wurde sie nun feierlich an der Universität Erlangen-Nürnberg im Schloss verabschiedet. Diese Gelegenheit nutzte sie auch, um noch einmal einen kritischen Blick auf den Journalismus zu werfen.

"Zeit reif, dass richtig gute journalistische Arbeit geschätzt wird"

Sparmaßnahmen bei vielen Medienhäusern und Verlagen, Zeitdruck, geändertes Nutzerverhalten durch die Digitalisierung – Johanna Haberer kennt all die Herausforderungen, vor denen viele Journalistinnen und Journalisten aktuell stehen. Sie selbst arbeitete unter anderem als Journalistin beim Bayerischen Rundfunk, sprach ab 2002 vier Jahre lang das "Wort zum Sonntag" in der ARD, war Chefredakteurin beim "Sonntagsblatt. Evangelische Wochenzeitung für Bayern" und von 1997 bis 2001 Rundfunkbeauftragte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Haberer kennt die Medienlandschaft also in- und auswendig und ist überzeugt, dass guter Journalismus eine Chance hat, sich durchzusetzen.

Verschiedene Perspektiven sind wichtig für Meinungsbildung

In ihrer Abschiedsvorlesung machte sie deshalb Mut, auch wenn viele Journalisten resignieren würden. Gerade jetzt brauche es guten Journalismus, weil es viele "Blasen von antidemokratischen Kräften" in der Gesellschaft gebe. Journalisten müssten dem entgegenwirken. Die Zeit sei reif, dass richtig gute journalistische Arbeit geschätzt werde, ist sich Haberer sicher. Das ginge nur, wenn "journalistische Grundwerkzeuge" wie eine genaue Recherche, Ausgewogenheit und Vielseitigkeit – also ein Thema von vielen verschiedenen Richtungen anzugehen – angewendet werden. Denn nur, wer verschiedene Perspektiven kenne, könne sich als Bürger ein gutes Bild machen, so Haberer.

"Wer sich kein ordentliches Bild machen kann, der handelt falsch (…). Der entscheidet sich bei wichtigen Energie- oder Kriegsfragen womöglich katastrophal falsch." Johanna Haberer, ehemalige Leiterin Abteilung Christliche Publizistik der Uni Erlangen- Nürnberg.

Pfarrerin, Professorin, Journalistin

Johanna Haberer ist 1956 in München geboren. Sie studierte Theologie, Germanistik und Theaterwissenschaften und arbeitete anschließend als Pfarrerin in Bayern, was in den 1970er-Jahren noch eine Seltenheit gewesen sei, erzählt sie. Ihre journalistische Ausbildung erhielt sie an der Christlichen Medienakademie. Nach zahlreichen Stationen im Journalismus wurde sie 2001 zur Leiterin der Abteilung Christliche Publizistik im Fachbereich Theologie in Erlangen ernannt.

Der Zeit voraus: Studiengang "Medien-Ethik-Religion"

Publizistik und Journalismus sei damals an der Theologischen Fakultät als ein "Nebending" angesehen gewesen, erzählt Johanna Haberer. Jetzt würden aber alle einsehen, dass jede Person, die in der Öffentlichkeit steht, publizistische Fähigkeiten braucht, insbesondere Pfarrerinnen und Pfarrer. Haberer, die auch von 2008 bis 2012 Vizepräsidentin der Universität Erlangen-Nürnberg war, gründete 2008 den Studiengang "Medien-Ethik-Religion", der sich unter anderem damit beschäftigt, welche Unterschiede die verschiedenen Religionen haben und wo es Konflikte geben kann. "Das Feld der Religionen, auch in ihren Konflikten, wird in der Öffentlichkeit immer wichtiger", so Haberer. Auch die Medienethik habe in den vergangenen Jahren eine immer größere Relevanz bekommen. Die Nachfrage nach dem Masterstudiengang sei in den vergangenen Jahren immer größer geworden.

"Miss Publizistik" – Lob von Bedford-Strohm bis Prantl

Bei ihrem Abschied würdigten Johanna Haberer zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus der Kirche, den Medien und der Universität Erlangen-Nürnberg. Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm teilte in einer Videobotschaft mit, dass Haberer die "Miss Publizistik" der Bayerischen Landeskirche sei. Sie habe sich schon früh mit den Fragen der digitalen Kommunikation auseinandergesetzt, lange bevor das andere getan hätten. Alexander Jungkunz, Chef der Nürnberger Nachrichten, sagte bei der Feier, dass sie Menschen zusammengebracht habe und dadurch gute Verbindungen entstanden seien. Sie sei im wahrsten Sinne des Wortes eine "Netzwerkerin". Auch Heribert Prantl, langjähriges Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, teilte dem Bayerischen Rundfunk in einem Statement mit:

"Johanna Haberer ist eine Frau mit feinem Feeling für journalistische Ethik; sie ist von verblüffender Sicherheit im Urteil und sie hat die Sprache, um Gehör und Glauben zu finden." Heribert Prantl, ehemaliger Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung

Ein bisschen Wehmut zum Abschluss

Ein bisschen wehmütig ist die Professorin nun schon, dass sie nach 21 Jahren die Universität verlässt, immerhin habe man hier immer "unheimlich gescheite Gesprächspartner" getroffen. Nun wolle sie erstmal verreisen, sowohl mit ihrer Tochter als auch mit ihrer Schwester, Sabine Rückert (stellvertretende Chefredakteurin "Die Zeit"). Mit der will sie auch in Zukunft viele weitere Folgen des Podcasts "Unter Pfarrerstöchtern" produzieren. Dass dieser so erfolgreich ist und sich auch junge Menschen wieder für die Bibel interessieren, freue sie. Sie habe in ihrem Leben fünf verschiedene Berufe erlernt und sei sehr froh Theologie studiert zu haben, weil man dabei eigentlich von allem etwas lerne. Die Zeit an der Universität Erlangen-Nürnberg war für sie zusammengefasst: "Eine riesige lange Lernstrecke."