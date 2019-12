Ruhe, Natur & Tierliebe: Edith will Schäferin werden

In Triesdorf erstmals mehr Schäferinnen als Schäfer

In der Klasse Tierwirt-Schaf auf der Berufsschule in Triesdorf werden die 11. und die 12. Klasse gemeinsam beschult. Die letzten fünf Jahre gab es immer weniger Frauen als Männer in den Stufen, dieses Jahr sind es aber von elf Schülern sechs Frauen. Also mehr Frauen als Männer.

Trotzdem sind die Leute erstaunt, wenn sie Edith Amann sehen. Sprechen sie auf ihr Geschlecht an und das ärgert die junge Frau:

"Ja gut, des stimmt natürlich, dass man krafttechnisch sicher Nachteile hat. Aber ganz viel hat ja nicht unbedingt mit Kraft zu tun. Sondern eher mit Hirn. Warum soll ich dann da einen Nachteil haben?" Edith Amann, Schäferin in Ausbildung