Ruhe im Hochmoor - Wandern durch die "Nicklheimer Fuizn"

Egal zu welcher Tages- oder Jahreszeit, in der "Nicklheimer Fuizn" (Filze) in Raubling ist es immer traumhaft schön. Über 130 Jahre wurde im oberbayerischen Raubling Torf abgebaut - bis 2006. Jetzt wird es renaturiert. Schließlich können Moore pro Hektar bis zu 30 Tonnen CO2 im Jahr speichern und helfen so im Kampf gegen den Klimawandel. Mit neu errichteten Wegen, Infotafeln oder einem Schautorfstich ist die Filze nicht nur ein wunderbares Ausflugsziel, sondern auch Rückzugsort für zahlreiche Tiere - von diversen Zugvögeln, über Libellen und Schmetterlinge bis hin zur giftigen Kreuzotter.

Sofort eintauchen in Natur und Stille

Los geht’s am Parkplatz beim Sportplatz in Nicklheim. Schon nach den ersten Schritten auf dem Kiesweg ist man weg vom Alltag - genießt die wunderbare Natur, die frische Luft und die Stille. Außer Vogelgezwitscher, Summen und Brummen der Insekten und Rascheln der Blätter im Wind hört man nichts.

Die Wege sind alle gut angelegt und gepflegt. Mal geht’s durch den Wald, mal über den weichen, torfigen Boden. Man spürt bei jedem Schritt, wie der federt und nachgibt. Auch barfuß sehr angenehm! Dann sollte man aber genau schauen, wohin man tritt. Denn an der ein oder anderen Stelle kommt es schon mal vor, dass sich eine Kreuzotter sonnt.