Rufe nach Ende der Maskenpflicht in Bayerns Bussen und Bahnen

In Fernzügen ist die Maskenpflicht per Bundesgesetz bis Ostern festgeschrieben - und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterach (SPD) will daran festhalten. Im Nahverkehr entscheiden aber die Länder eigenständig über Schutzmaßnahmen. Als erstes Bundesland hat Schleswig-Holstein nun das Ziel ausgegeben, die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen zum Jahreswechsel abzuschaffen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kündigte Gespräche mit anderen Ländern an, um "möglichst zu einer einheitlichen Aufhebung" in diesem Bereich zu kommen.

Das bayerische Gesundheitsministerium reagierte zwar zurückhaltend auf den Vorstoß aus dem Norden - abgeneigt ist die schwarz-orange Koalition aber nicht. Die aktuelle Corona-Verordnung des Freistaats gelte noch bis 9. Dezember, sagte ein Ministeriumssprecher BR24. Über die Verlängerung der Maskenpflicht werde das Kabinett "zu gegebener Zeit entscheiden". Die Staatsregierung prüfe laufend, welche Regelungen zur Corona-Bekämpfung nötig seien. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ließ schon mehrfach seine Sympathie für ein Ende der Maskenpflicht erkennen, die Freien Wähler fordern die Lockerung offensiv.

Freie Wähler: Maskenpflicht nicht mehr gerechtfertigt

Die Freie-Wähler-Gesundheitsexpertin im Landtag, Susann Enders, betont auf BR24-Anfrage: "Es wird Zeit, aus Lauterbachs hysterischem 'Seuchen-Verwaltungsmodus' herauszukommen und Corona als das zu betrachten, was es aktuell ist." Corona sei eine saisonale Atemwegserkrankung, an der man durchaus auch schwer erkranken könne, die aber in der Regel ohne schwere Verläufe auftrete.

Das rechtfertige weder die Maskenpflicht im Nahverkehr noch die Maskenpflicht für Bewohner in Alters-und Pflegeheimen. Enders fordert daher: "Weg mit den politisch verordneten Pflichten und hin zu Eigenverantwortung und Freiwilligkeit. Das sind wir unseren Bürgern schuldig."

Söder: Schutzmaßnahmen schrittweise herunterfahren

Ministerpräsident Söder hatte es schon vor zwei Monaten als "absurd" bezeichnet, dass laut Infektionsschutzgesetz des Bundes keine Maskenpflicht mehr im Flugzeug gilt, im Fernverkehr der Bahn aber eine FFP2-Maske vorgeschrieben wird. Ähnlich äußerte sich der CSU-Chef vor wenigen Tagen im Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Deutschland sei jetzt in einer Phase, in der die Eigenverantwortung in den Vordergrund rücke.

Jeder könne sich impfen lassen oder eine Maske aufsetzen, wenn er das wolle, argumentierte Söder. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sei weiter besondere Vorsicht geboten. Ansonsten sollten aber Schutzmaßnahmen schrittweise heruntergefahren werden. Erst am Freitag gab Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) bekannt, dass der Freistaat und drei weitere Bundesländer die Corona-Isolationspflicht abschaffen.

FDP: Eigenverantwortung ist das oberste Stichwort

Auch Teile der bayerischen Opposition machen sich für weitere Lockerungen stark. Der FDP-Gesundheitsexperte im Landtag, Dominik Spitzer, plädiert dafür, sich dem Vorstoß aus Kiel anzuschließen und die Maskenpflicht durch eine Maskenempfehlung zu ersetzen. "Eigenverantwortung ist das oberste Stichwort", betonte er. "Ich denke, man muss den Menschen auch einfach mal eine Perspektive bieten und das jetzt auch schon kommunizieren, dass da weiter etwas vorwärts geht."

Zwar verbreite sich erfahrungsgemäß im Januar und Februar die Influenza, aber diese Erkältungsphasen hätten eine Maskenpflicht nie gerechtfertigt. Sollte doch noch eine gefährlichere Corona-Variante für Schwierigkeiten sorgen, ließe sich das Spitzer zufolge immer noch einfangen: "Das ist ja von heute auf morgen wieder rückabgewickelt."

AfD: Alle Maßnahmen abschaffen

Schon lange kritisiert die AfD-Fraktion die Corona-Schutzmaßnahmen, weil sie unverhältnismäßig seien. "Auch die immer noch gütigen Maßnahmen, wie die Maskenpflicht im ÖPNV, entsprechen nicht mehr der Realität in Bezug auf die gesundheitliche Situation in Bayern", sagt der parlamentarische Geschäftsführer und gesundheitspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, Andreas Winhart. "Wir plädieren, wie seit Beginn der Corona-Zeit, auf Eigenverantwortung und stimmen für die Abschaffung aller noch verbliebenen Maßnahmen, inklusive Maskenpflicht.“

SPD: Pandemie nicht vorbei

Dagegen mahnt die SPD zur Vorsicht. "Das Kriterium darf nicht sein: Hauptsache, gegen die Ampel. Die Leute brauchen Verlässlichkeit und keine Symbolpolitik", sagt SPD-Gesundheitsexpertin Ruth Waldmann. Die Menschen hätten vermutlich wenig Verständnis dafür, "wenn man erst abschafft und anschließend schaut, wie sich die neue Variante verbreitet und dann wieder Maskenpflicht verhängt - vermutlich verschärft, weil man einer Entwicklung hinterherrennt". Die Kliniken seien ohnehin oft am Limit.

Waldmann betonte, die Pandemie sei noch nicht vorbei. Das Tragen einer Maske sei keine große Einschränkung, biete aber viel Schutz. "Bus und Bahn muss ja jeder benutzen." Die bayerische Grünen-Fraktion äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorstoß aus Kiel.

Lauterbach: Maskenpflicht notwendig

An der vom Bund vorgeschriebenen Maskenpflicht in Fernzügen und -bussen soll sich bis auf weiteres nichts ändern. Sie sei notwendig, sagte Lauterbach dem Sender "Welt". Man müsse im Winter mit wieder steigenden Fallzahlen rechnen. "Wenn wir jetzt die Maskenpflicht aussetzen würden und hätten dann zum Beispiel eine massive Welle, das ist nicht vermittelbar." Menschen müssten sicher zur Arbeit kommen können. Mit dem Flugverkehr - wo keine Maskenpflicht mehr gilt - könne man das nicht vergleichen, argumentierte Lauterbach. Nur ganz wenige Menschen kämen jeden Tag mit dem Flugzeug zur Arbeit, aber Millionen mit Bus oder Bahn.

Auch der Grünen-Gesundheitsexperte im Bundestag, Janosch Dahmen warnte: "Es gibt keine neuen, medizinisch evidenten Gründe, warum jetzt von den bisher gesetzlich vorgesehenen Absonderungs- und Isolationspflichten oder aber der Maskenpflicht im Nahverkehr abgewichen werden sollte."

Buschmann: Länder muss nicht um Erlaubnis fragen

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) stellte derweil auf Twitter klar, dass die Länder eigenständig über ihre Regeln für den Nahverkehr entscheiden können: "Kein Bundesland muss um Erlaubnis fragen, um die Maskenpflicht im ÖPNV zu beenden."

Ein Bundesland, das dies für richtig halte, könne sofort handeln. "Wie bei der Isolationspflicht handelt es sich nicht um eine Vorgabe aus Bundesrecht, sondern nur um eine Befugnis, also Option."

Mit Material von dpa und AFP.