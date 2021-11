Ruf nach Impfungen in Apotheken wird immer lauter

Die Diskussion ist nicht neu, dass auch in Apotheken geimpft werden soll. Der bayerische Ministerpräsident formulierte bereits im April eine entsprechende Forderung. Jetzt schließen sich auch immer mehr Parteichefs an, dass auch in Apotheken Covid-19-Impfungen durchgeführt werden sollten. Auch die Bundestagsabgeordneten aus Bamberg und Forchheim unterstützen dies.

Impfen in Apotheken: Bayern hat nur eine Modellregion

Die Ministerpräsidenten von Bayern, dem Saarland und Niedersachsen haben sich bereits für eine Covid-19-Impfung in Apotheken ausgesprochen. Bis jetzt gibt es seit vergangenem Jahr im Freistaat lediglich in der Modellregion Oberpfalz einen Vertrag zwischen dem Bayerischen Apothekerverband und der AOK Bayern, der vorsieht, dass in ausgewählten Apotheken auch gegen Grippe geimpft werden darf.

Er wurde auch für dieses Jahr verlängert trotz des Widerstandes aus der Ärzteschaft, aber nur in der Modellregion. Positive Erfahrungen mit vergleichbaren Angeboten in anderen europäischen Ländern zeigten, dass sich durch einen solchen niedrigschwelligen Zugang die Impfquote erhöhen lässt, so Peter Krase von der AOK Bayern.

Bamberger Abgeordnete für Impfung in Apotheken

Auch Thomas Silberhorn (CSU), Bundestagsabgeordneter für Bamberg und Forchheim, spricht sich für das Impfen in Apotheken aus. Deutschland gehöre beim Impfen zu den Schlusslichtern in Europa, deshalb müsse jetzt deutlich mehr und schneller geimpft werden, so Silberhorn. "Alle Angebote dafür sind hilfreich, zumal viele Ärzte bereits auf Wochen ausgebucht sind. Die Booster-Impfung in Apotheken sollte schnellstens erlaubt werden. Apotheken helfen ja schon bei der Grippeimpfung mit und haben auch am Samstag geöffnet."

Ähnlich äußert sich auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz. "Um das Problem zu lösen, müssen wir die Apotheken beim Impfen einbinden. Wie der persönliche Hausarzt genießt oft auch die Apotheke um die Ecke ein besonderes Vertrauen der Patientinnen und Patienten. Ich habe Hoffnung, dass man hier noch so manche Impfskeptiker überzeugen kann."

Auch die Grünen-Bundestagsabgeordnete Lisa Badum ist für das Impfen in Apotheken. Überall wo geimpft werden könne, sollte dies getan werden, schreibt sie auf eine Anfrage von BR24. "Im Wettlauf mit dem Coronavirus müssen wir beim Boostern und auch bei Erstimpfungen schneller werden. Dazu brauchen wir mehr niedrigeschwellige und breit verfügbare Impfangebote."

Widerstand von der KV Bayern

Die Kassenärztliche Vereinigung in Bayern (KV Bayern) sieht das ganz anders. Sie plädiere dafür, dass weiterhin nur in Arztpraxen geimpft werden sollte, da dies fundiertes medizinisches Wissen und viel Erfahrung erfordere. "Die bisherige Arbeitsteilung in der ambulanten Gesundheitsvorsorge hat sich bewährt." Die Kassenärztliche Vereinigung hat sogar gedroht, das Dispensierrecht in Frage zu stellen, was bedeutet, dass Ärzte im Notdienst auch Arzneimittel abgeben dürfen.

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) verwies hingegen auf das Ausland. In Großbritannien, der Schweiz oder Norwegen impfen schon lange auch Pharmazeuten gegen Covid-19. Und in Frankreich dürfen neben den Apothekern auch Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA) gegen das Coronavirus impfen.

"Wenn der Gesetzgeber das will und Verstärkung an der Front der Impfenden gefordert ist, könnten wir Auffrischungsimpfungen in Apotheken ermöglichen." Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin ABDA

Die Frage ist: Gibt es Kapazitäten in Apotheken?

Im Moment haben in ausgesuchten Modellregionen in Deutschland rund 2.600 Apothekerinnen und Apotheker eine Impfschulung absolviert, um Grippeimpfungen durchzuführen. Sie dürften sofort auch die Vakzine gegen Corona verabreichen. Es sei aber auch die Frage, ob Apotheken überhaupt diese Impfungen leisten könnten, denn "die Apothekerteams sind auch mit anderen pandemiebedingten Aufgaben ziemlich eingespannt", so Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der ABDA.

Das sieht auch Volker Seubold so. Der Bamberger Vertreter des Bayerischen Apothekerverbandes beschreibt die Belastung schon jetzt als sehr hoch. "Wir sind derzeit damit beschäftigt, genügend Selbsttests zu beschaffen und diese auch noch anzubieten", so Seubold. Schon jetzt sei sein Team an der Belastungsgrenze. Mehr gehe eigentlich nicht. Zusätzlich nun auch noch Impfungen anbieten zu können, sieht er für sich persönlich nicht. Zudem müssten Räume zur Verfügung stehen und das sei ebenfalls nicht überall möglich.

Auch der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hat sich öffentlich dafür starkgemacht, Impfungen gegen Covid-19 auch in den Apotheken zu erlauben. Sollten dem standesrechtliche Beschränkungen entgegenstehen, gelte es nun, diese temporär außer Kraft zu setzen.