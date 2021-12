Ruf nach Ende der Testpflicht für dreifach Geimpfte wird lauter

Die Gesundheitsminister der Länder beraten am Dienstag darüber, ob die Testpflicht für dreimal Geimpfte deutschlandweit wegfallen soll. Forderungen betroffener Betriebe in Niederbayern und der Oberpfalz gehen teilweise sogar noch darüber hinaus.

Wunsch nach 2G in Thermen und Heilbädern

Bad Füssings Bürgermeister Tobias Kurz plädiert dafür, dass in den Thermen statt 2G+ künftig 2G gilt. Er beruft sich auf die Erleichterungen, die der Freistaat den Seilbahnbetrieben gewährt: "Dieselben Gründe, die für die Seilbahnen gelten, treffen auch auf unsere Thermen zu. Wir stehen auch im Wettbewerb zu angrenzenden Thermen in Österreich, die mit 2G offen haben. Auf der anderen Seite haben wir nachgewiesen ein geringes Infektionsrisiko, welches bestätigt, dass im aufbereiteten Wasser das Infektionsrisiko äußerst gering ist", sagt Kurz.

Der Bayerische Heilbäder-Verband teilt diese Forderung. Die Themen seien keine Pandemietreiber, so der Verbands-Vorsitzende Peter Berek. "Gleichzeitig dienen sie aber der Gesundheit und der Prävention unserer Bürgerinnen und Bürger und gehören damit zum notwendigen Bedarf."

Kino ohne Test - wenn dreimal geimpft

Kino- und Theaterbetriebe wollen den zusätzlichen Test für Dreifach-Geimpfte ebenfalls streichen. Denn ihre Branche habe noch andere Sicherheitsmaßnahmen, betont Doris Lerchl-Goldermann, Betreiberin des Regensburger Regina-Kinos: "Die Gäste müssen nicht nur geimpft oder genesen sein und einen tagesaktuellen Test vorweisen, sondern wir haben noch die Auflage, Abstände zu halten, plus die 25 Prozent Kapazitätsbeschränkung, plus die Maskenpflicht am Platz."

Frederik Hohrath, Chef des Schwandorfer Lichtwerk-Kinos, plädiert ebenfalls dafür, bei Kinos auf 2G zu gehen, denn "es wäre ein Plus, wenn das Plus weg wäre. Mit 2G kommen wir sehr gut aus. Mit 2G-plus kann man ein Kino nicht wirtschaftlich betreiben."

Theater als sicherer Ort

Die Maßnahmen und Abstände bei Kulturveranstaltungen bieten laut Matthias Schloderer, dem geschäftsführenden Direktor des Theaters Regensburg, einen großen Schutz. Deshalb wird seiner Ansicht nach kein zusätzlicher Schnelltest benötigt. Das Theater würde es deshalb begrüßen, wenn es für die Branche Erleichterungen gebe: "Bereits im September waren die meisten unserer Besucher geimpft oder genesen, deswegen nehmen wir an, dass die Mehrheit nun bereits auch geboostert ist oder sich boostern lässt."

Regeln nicht nachvollziehbar

Laut Doris Lerchl-Goldermann ist ein weiterer Grund für das Fallen der Testpflicht für dreimal Geimpfte, dass sich die Regelungen immer schwerer an die Gäste vermitteln lassen. Ein Beispiel:

"Wir hatten letzte Woche unser Filmcafé und wenn Gäste, die knapp 80 sind und die dritte Impfung haben, am Tag zuvor einen Bekannten im Altersheim besucht haben und dort getestet wurden, dann gilt das Testat am nächsten Tag nicht mehr. Also müssen sie einen neuen Test besorgen. Das ist teilweise nicht mehr mit gesundem Menschenverstand nachzuvollziehen." Doris Lerchl-Goldermann, Betreiberin des Regina-Kino

Warnung vor Omikron

Bernd Salzberger, Infektiologe am Regensburger Universitätsklinikum, stimmt zu, dass der Test bei Geboosterten im Augenblick keine zusätzliche Sicherheit bringt: "Geboosterte sind gegen die jetzige Delta-Variante gut geschützt und der Test ist dann tatsächlich überflüssig." Er warnt jedoch davor, dass sich die Lage in drei bis vier Wochen ändern wird. Der Grund: "Dann wird Omikron in Deutschland die häufigste Variante sein und die meisten Infektionen verursachen. Dann sieht die Rechnung wieder anders aus. Die schwierige Frage ist dann vielmehr: Sollen wir das jetzt kurzfristig ändern und dann in 14 Tagen wieder zurückdrehen?"