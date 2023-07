Ruethenfest in Landsberg am Lech steht in den Startlöchern

Am kommenden Mittwoch soll Schirmherr und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das historische Kinderfest auf dem Landsberger Hauptplatz eröffnen. Mehr als 1.000 Kinder werden dieses Mal wichtige Ereignisse der Landsberger Stadtgeschichte vom 12. bis ins 18. Jahrhundert hinein aufführen.

Die Vorbereitungen auf das Ruethenfest in Landsberg am Lech laufen auf Hochtouren. Man liege im Plan, sagte der Vorsitzende des Ruethenfestvereins, Tobias Wohlfahrt, dem BR. Hunderte Ehrenamtliche haben sich teilweise Urlaub genommen und helfen hinter den Kulissen mit, damit die Kleinen bei dem historischen Kinderfest in ihren opulenten Kostümen eine gute Figur machen.

Aufführungen zu den Panduren

Seit Monaten laufen bereits die Übungen und Proben, so beispielsweise auch bei den Panduren, einer Söldnergruppe aus dem Balkan. Für eine authentische Lagestimmung auf dem Ruethenfest wurde in ihrem Lager an der Lechstraße ein Hühner- und ein Ziegenstall fertiggestellt.