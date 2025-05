Rüstungsdeals erleichtern? Darum sind Grüne und SPD skeptisch

"Rüstungsexporte erleichtern - Verfahren beschleunigen": So lautet der Dringlichkeitsantrag der Freien Wähler im Landtag. Sie wollen, dass die Rüstungsindustrie wettbewerbsfähiger wird. Bernhard Pohl von den Freien Wählern bemängelt: Es werde sogar "German free" eingekauft – also explizit Rüstungsgüter, die keine deutschen Bestandteile haben. "Das müssen wir ändern", fordert Pohl. Natürlich dürften Waffen nicht in falsche Hände gelangen, deutsche Unternehmen müssten aber auch wettbewerbsfähig bleiben, so der Abgeordnete der Freien Wähler.

Freie Wähler: Lockerungen bei Exporten für mehr Wettbewerbsfähigkeit

Seine Fraktion fordert: Keine strengeren Exportregeln als in anderen EU-Staaten. "Die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ist ein Herzstück der bayerischen Wirtschaft", sagt Pohl. Die Rüstungsindustrie sei mit rund 45.000 Beschäftigten und etwa 4 Milliarden Euro Umsatz für Bayern extrem wichtig. Die CSU stimmte dem Antrag der Freien Wähler zu.

CSU-Chef Söder: 25 Prozent des zusätzlichen Auftragsvolumens nach Bayern

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich bereits vor einer Woche dafür ausgesprochen, Waffenexporte aus Deutschland zu erleichtern. "Es ist seit jeher Tradition in Bayern, dass Verteidigungsindustrie ein wesentlicher Bestandteil ist, seit den Zeiten von Franz Josef Strauß, Edmund Stoiber", sagte der CSU-Chef nach dem bayerischen Verteidigungs- und Rüstungsgipfel in München. Söders Ziel: Dass etwa 25 Prozent des zusätzlichen Auftragsvolumens nach Bayern gehen. Entscheidend für den Erfolg der Rüstungsindustrie in Bayern sei eine Lockerung der Exportgenehmigungen, so Söder. Dadurch ließen sich der Ausbau der Kapazitäten, langfristige Investitionen und hochwertige Qualität sichern, betont der bayerische Ministerpräsident. Insbesondere wegen der Grünen habe es in den Ampel-Jahren eine "extreme Zurückhaltung" gegeben.

Grüne: Exporte intensiv prüfen

Von den angesprochenen Grünen kam heute die schärfste Gegenrede. Der Abgeordneter Benjamin Adjei warf den Freien Wählern vor, ihnen ginge es nur um wirtschaftliche Interessen. "Rüstungsexporte werden von euch als reine Wirtschaftsgüter gesehen. Das ist fatal." Rüstungsexporte in kritische Staaten müssten auch weiterhin intensiv geprüft werden.

Im Video: Kontrovers-interview mit Ralf Stegner (SPD): "Lockerung per se nicht das Ziel"