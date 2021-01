Rückruf von FFP2-Masken im Landkreis Aschaffenburg

Das Landratsamt Aschaffenburg hat einen Rückruf auf FFP2-Masken gestartet, die keine EU Zertifizierung tragen. Wie das Landratsamt bestätigte, handelt es sich um 1.000 Masken, die an die Gemeinden Kahl am Main, Laufach und Schöllkrippen im Landkreis Aschaffenburg ausgegeben wurde. Allerdings wurde ein Großteil der Masken noch nicht an die Bevölkerung verteilt. Eine Anfrage beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, ob noch andere Regionen vom Rückruf betroffen sind, läuft.

Austausch am Freitag

In Kahl am Main sind über die Feuerwehr um die 600 Masken ausgeben worden, sagte Alexander Reuß, Kommandant der Feuerwehr, BR24. Die Masken können heute zwischen 9.00 und 13.00 Uhr oder in der kommenden Woche an der Festhalle durch zertifizierte Masken ausgetauscht werden. In Schöllkrippen sind von diesen Masken keine an die Bevölkerung ausgegeben worden, teilte der Bürgermeister Marc Babo (CSU) am späten Abend mit. In Laufach war am Abend noch keine Auskunft möglich.

Dichte der Masken schwankend

Die ausgebenden Masken, die in der Corona-Krise Menschen schützen sollen, tragen nicht die in der EU gebräuchliche Bezeichnung FFP2 oder CE, sondern die chinesische Bezeichnung. Diese Bezeichnung ist der EU-Norm ähnlich. Bei Testungen dieser Masken wurde ein schwankender Wert festgestellt, was die Dichte dieser Masken anbelangt. So hatten drei von zehn Masken dem EU-Standard genügt, die restlichen sieben Masken waren aber unter dem Standard. Generell waren wegen des Mangels an Schutzausrüstungen bis zum 1. Oktober auch solche Masken in Gebrauch, die kein CE Zeichen trugen.

Unterschiedliche Standards

Erst nachdem ausreichend Masken in der EU vorhanden waren, war die CE Bezeichnung wieder maßgeblich. Auch wenn es sich um unterschiedliche Standards in den einzelnen Ländern handelt, sind grundsätzlich die Masken der Typen FFP2 für Europa, N95 für die USA, KN95 in China, P2 in Australien, Korea 1.class in Südkorea und DS für Japan für die Filterung von Bioaerosolen geeignet. Diese Standards sehen alle eine Filterung von mindestens 94 Prozent aller Partikel ab einer Größe von 0,6 Mikrometer vor.

Prüfverfahren in Norddeutschland

Allerdings werden diese verschiedenen Labels teilweise unberechtigt genutzt oder gefälscht. Deshalb hat der Bund bei seinen Bestellungen ein zweistufiges Qualitätsverfahren durchgeführt: Stufe Eins sieht eine augenscheinliche Prüfung der Ware mittels Checkliste durch TÜV- Mitarbeiter vor. In Stufe Zwei finden laborgestützte Prüfungen von FFP2- oder KN95- und FFP3-Masken hinsichtlich der Filterleistung und des Atemwiderstandes statt. Dennoch können sich unter Umständen Produkte im Umlauf befinden, die eine unzureichende Passform bieten oder mangelhaft sind. Im Fall der Aschaffenburger Masken ist der Mangel in Norddeutschland in solch einem Prüfverfahren festgestellt worden