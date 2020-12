Rückruf: Möglicherweise Glassplitter in Rhöner Leberwurst

Die Rhöner Leberwurst im Ring (im Naturdarm) könnte Glassplitter enthalten. Vom Verzehr dieses Produktes wird daher dringend abgeraten.

Die Warnung betrifft die Leberwurst-Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 21. Dezember 2020, verkauft zwischen dem 23. November und dem 1. Dezember. Das Produkt wurde in einzelnen Verkaufsstellen von "tegut" und in den Filialen der Rhönmetzgerei Arnold vertrieben. Verkauft wurde die Wurst in den Bundesländern Bayern, Hessen, Thüringen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Rückgabe auch ohne Kassenbon möglich

Mittlerweile wurde die betroffene Rhöner-Leberwurst-Charge aus dem Verkauf genommen. Kunden können den Artikel gegen Erstattung des Kaufpreises, auch ohne Vorlage des Kassenbons, in den entsprechenden Filialen zurückgeben.