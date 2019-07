Rückruf für Mehl: Kann zu "Halluzinationen führen"

Das Unternehmen Kunstmühle Reisgang ruft in Bayern verkauftes Roggenmehl zurück. Es handelt sich um das Produkt "Mehlzauber Roggenmehl Type 1150" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17.07.20. Das hat die Firma aus Pfaffenhofen an der Ilm gestern Abend mitgeteilt.

Gesundheitliche Beeinträchtigungen möglich

"Ein Verzehr kann zu Übelkeit, Kopfschmerzen, Bluthochdruck oder in seltenen Fällen Halluzinationen führen." In dem Produkt sei eine erhöhte Konzentration sogenannter "Mutterkornalkaloide" festgestellt worden. Dabei handelt es sich laut Bundesinstitut für Risikobewertung um Stoffwechselprodukte bestimmter Pilze. Je nach Anbau- und Wetterbedingungen im jeweiligen Erntejahr könne Getreide vermehrt mit der Dauerform des Pilzes befallen sein. Unter ungünstigen Umständen kann das zu erhöhten Alkaloidgehalten in Getreideerzeugnissen führen.

Geld zurück ohne Kassenbon

Kunden, die das Mehl gekauft haben, können es in der jeweiligen Verkaufsstätte abgeben – sie bekommen ihr Geld zurück. Einen Kassenbon müssen sie dafür nicht mitbringen.

Auch bei Bei Edeka, Kaufland und Rewe kam es vor Kurzem zu einer Rückrufaktion, dabei ging es um den Verdacht auf Salmonellen bei Eiern. Beim Drogeriemarkt dm wurden im März Babynahrung zurückgerufen.