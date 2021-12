Rückkehr der Bartgeier: Spektakulärstes LBV-Naturschutzprojekt

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) hält die Auswilderung von Bartgeiern im Berchtesgadener Land für das spektakulärste Naturschutzprojekt in diesem Jahr in Deutschland. Knapp sechs Monate nachdem die Bartgeier-Weibchen Wally und Bavaria im Nationalpark in die Freiheit entlassen wurden, zeigen sich der LBV und der Nationalpark Berchtesgaden hochzufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Auswilderung.

Mehr Informationen zu dem Projekt finden sie hier

Bartgeier war über 100 Jahre lang im Alpenraum ausgerottet

"Mit dem Bartgeier ist eine weltweit seltene Vogelart wieder in die bayerischen Alpen zurückgekehrt", erklärte der LBV-Vorsitzende Norbert Schäffer angesichts dieses Projekts, das vom Tiergarten Nürnberg unterstützt wird. Das öffentliche Interesse sei mehr als 100 Jahre nach der Ausrottung dieser Vogelart in Deutschland immens gewesen. Mit fast drei Metern Spannweite gehört der Bartgeier zu den größten flugfähigen Vögeln der Welt.

Vorbereitung auf Auswilderung im Tiergarten Nürnberg

Wally und Bavaria sind in Spanien in einem Zuchtzentrum geschlüpft. Als sie nach gut drei Monaten fast ausgewachsen waren, wurden sie im Sommer 2021 im Tiergarten Nürnberg auf die Auswilderung vorbereitet. Für die Nachverfolgung wurden die beiden Vögel mit je einem Beinring und einem solarbetriebenen GPS-Sender versehen. Außerdem wurden einzelne Federn gebleicht, für die Wiedererkennung.

Vogelpaar ist in den Ostalpen unterwegs

Mittlerweile ziehen Wally und Bavaria laut LBV ihre Kreise in den Ostalpen. Zwischenzeitlich übermittelte Bavarias GPS-Sender keine Daten mehr, allerdings hatte ein Jäger sie daraufhin im Salzburger Hagengebirge entdeckt. Im auf zehn Jahre angelegten Ansiedlungsprojekt von Bartgeiern sollen jährlich zwei bis drei Tiere ausgewildert werden.

Weitere Bartgeier werden 2022 ausgewildert

"Wir freuen uns, dass auch für 2022 bereits zwei junge Bartgeier für unser Wiederansiedlungsprojekt im Zuchtprogramm eingeplant sind", so der stellvertretende Nationalparkchef und Projektleiter Ulrich Brendel. Dabei setze man unter anderem auf den Tiergarten Nürnberg. Dessen Bartgeierpaar konnte bereits mehrfach Jungvögel für andere Wiederansiedlungsprojekte in Europa beisteuern.