Rückkehr der Abschlussklassen: Fazit der Schüler gespalten

Aber wie sahen es die Schülerinnen und Schüler? Das hat BR24 auf der sozialen Plattform Tik-Tok gefragt. Dutzende junge Menschen äußerten sich dort über die (Nicht-)Einhaltung der neuen Regeln.

"Katastrophe" - Regeln missachtet, Seife Fehlanzeige

Die Antworten könnten unterschiedlicher nicht sein. "Bei uns hat sich niemand an die Regeln gehalten. Auch waren die meisten Schüler und Lehrer mehr als nur verzweifelt, in so einer Situation zu sein", schreibt User "Jassin._01". Auch wenn er einräumt, dass wenigstens die Klassen aufgeteilt wurden.

"Funktioniert 0", fällt das kurze und knappe Urteil von "niklass07" nach dem Wiedereinstieg aus. Von einer "Katastrophe" berichtet "leila.172002". Auch die Versorgung mit Seife und Desinfektionsmitteln habe nicht überall geklappt, wie "ancelikarol" und "amed.1" schreiben. "Keine Seife, kein Desinfektionsmittel, kaum einer hatte Masken an. Yo, läuft gut, würde ich sagen", rettet sich "ancelikarol" in Ironie.

Eigentlich keine Maskenpflicht in Schulen

Dabei ist anzumerken: Im Gegensatz zu Läden und in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen besteht in Schulen keine Maskenpflicht. Auch wenn Piazolo in einer Pressekonferenz vergangene Woche das Tragen von Masken in bestimmten Situationen wie dem Gang zur Toilette für angemessen erklärt hatte.

Dennoch gibt es Schulen, in denen Mund und Nase bedeckt sein müssen. "Bei meiner Schule ist auf dem ganzen Schulgelände und im Schulgebäude Maskenpflicht und man muss die Maske auch im Unterricht anhaben und in der Pause", erzählt "lifeiscrazzyy". In den Pausen und beim Raumwechsel müsse an der Schule von "_yilmaz14" die Maske getragen werden.

"Alles supii" - an vielen Schulen lief's gut

Dass es mit den neuen Regeln an anderen Einrichtungen auch klappt, zeigt der Kommentar von "nicosteinbock": "Es funktionierte sehr gut, Mund-Nasen-Schutz-Masken waren für jeden vorhanden, eine Durchmischung der Gruppen findet nicht statt. Mindestabstände müssen eingehalten werden." Etwas, das auch "rex555070" bestätigt: "Bei mir war alles gut. Haben gut gelüftet und an den Mundschutz gewöhne ich mich. Also alles supii." Ob es ein Zurechtfinden am ersten Tag war und bald an jeder Schule "alles supii" sein wird, werden die kommenden Tage zeigen.