Rückkehr an Nürnberger Schulen sorgt für gemischte Gefühle

Nachdem die Stadt Nürnberg am Montag den Inzidenzwert von 100 überschritten hatte, machten die Schulen nach nur einem Tag Präsenzunterricht wieder dicht. In den Tagen darauf lag der Wert mal knapp unter, mal knapp über der 100er-Grenze.

Am Donnerstag fiel die Entscheidung: In der kommenden Woche nehmen Grund- und Förderschulen sowie die Abschlussklassen der Schulen in Nürnberg den Wechselunterricht wieder auf. Oberbürgermeister Marcus König (CSU) kündigte an, dass nun wochenweise je nach Infektionsgeschehen entschieden werden solle, wie mit dem Thema Präsenzunterricht umgegangen wird.

Kritik an Schulöffnungen: Schüler als "Versuchskaninchen"

Während es durchaus Befürworter für die Entscheidung der Stadt Nürnberg gibt, üben einige Bürgerinnen und Bürger auch Kritik. Schülerinnen und Schüler würden als "Versuchskaninchen" missbraucht. Auf Twitter machen Nutzer ihrem Unmut Luft: "Das wird sowas von schief gehen. Wenn Inzidenz am WE über 100 werde ich eine Anzeige erstatten", schreibt ein Nutzer beispielsweise.

Ein weiterer User schließt sich an: "Unfassbar. Absoluter Hotspot in Bayern und die Schulen öffnen."