Rückgabe von NS-Beutekunst an Erben verfolgter Juden

Über 80 Jahre nach dem Nazi-Raub gehen neun Kunstwerke wieder an ihre rechtmäßigen Besitzer, an die Erben des jüdischen Ehepaares Davidsohn aus München. Kunstminister Bernd Sibler (CSU) wird die Werke heute gemeinsam mit dem Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums, Frank Matthias Kammel, und dem stellvertretenden Direktor der Graphischen Sammlung München, Kurt Zeitler, zurückgeben.

Bei den Kunstwerken handelt es sich um fünf Gemälde, drei Farbstiche, die Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, sowie eine Holztafel mit Elfenbeinreliefs.

Aufwendige Suche nach Erben

Neue Eigentümer sind Erben von Julius und Semaya Franziska Davidsohn. Trotz genau dokumentierter Beschlagnahmung durch die Nationalsozialisten im Jahr 1938 sei es sehr schwierig gewesen, die rechtmäßigen Erben ausfindig zu machen, erklärte Minister Sibler im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

"Aufgrund des Holocaust waren keine Kinder zu finden, und es war dann die Frage, wer erbberechtigt ist. Das waren schwierige juristische Auseinandersetzungen." Kunstminister Bernd Sibler im Interview mit der Bayern 2-radioWelt

Treffen mit Angehörigen: Emotionaler Punkt für den Minister

Dem Minister zufolge ist die Familie Davidsohn weltweit zerstreut. Man habe lange gebraucht, um schließlich Cousinen mütterlicherseits als erbberechtigt festzustellen. Daher habe die Rückgabeprozedur so lange gedauert. Nach dem Krieg habe sich zudem niemand ernsthaft mit der Rückgabe von NS-Raubgut beschäftigt. "Diese Fragen kamen eigentlich erst um die Jahrtausendwende wieder wirklich richtig in den Fokus, und dann haben die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und die Verbundsysteme, die wir haben, intensiv zu suchen begonnen."

Die heutige Rückgabe der Kunstwerke sei für ihn ein sehr emotionaler Punkt, "denn wenn man mit den Angehörigen, mit den Überlebenden aus dem Holocaust, zu tun hat, dann kann das einen nicht kalt lassen".

Tod im Konzentrationslager Theresienstadt

Laut dem bayerischen Kunstministerium und der Datenbank Lostart sind die Werke am 25. November 1938 im Rahmen einer staatlichen Kunstraubaktion in der Wohnung des Ehepaares im Münchner Stadtteil Lehel von der Gestapo beschlagnahmt worden. Ab 1955 gelangten sie in den Besitz der Bayerischen Staatsgemäldesammlung, des Bayerischen Nationalmuseums und der Staatlichen Graphischen Sammlung.

Das Ehepaar Julius und Semaya Franziska Davidsohn lebte seit 1917 in München. Die Nationalsozialisten deportierten die beiden ins Konzentrationslager Theresienstadt, wo Julius Davidsohn im August 1942 ermordet wurde. Seine Frau starb einige Monate später im April 1943.

Bildergalerie: Diese Kunstwerke raubten die Nazis