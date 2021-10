Rückenstärkung für Staatsbad-Philharmonie Bad Kissingen

Musizierende aus neun Orchestern - mehr als 40 Personen aus Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen - haben sich am Sonntagnachmittag (10.10.2021) in Bad Kissingen getroffen. Sie alle unterstützten die Kissinger Staatsphilharmonie mit einem kurzen Solidaritätskonzert. Bei goldenem Oktoberwetter spielten sie auf dem Rathausplatz Johann Pachelbels Kanon und den Radetzkymarsch von Johann Strauß.

Verhärtete Fronten beim Tarifstreit

Ein Zeichen zu setzen, war das erklärte Ziel. Denn im Streit um eine tarifliche Absicherung des Bad Kissinger Ensembles sind die Fronten verhärtet. Deutliche Worte fielen in der Zwischenzeit in offenen Briefen der Stadt Bad Kissingen an die Adresse der Gewerkschaft Deutsche Orchestervereinigung (DOV) - und umgekehrt. Die DOV, in der die Staatsbadphilharmoniker mehrheitlich organisiert sind, will mit der Stadt in Tarifverhandlungen eintreten. Die lehnt eine Tarifbindung jedoch bisher strikt ab.

Oberbürgermeister ist für individuelle Angebote

Oberbürgermeister Dirk Vogel teilte zuvor mit, dass man den Musikerinnen und Musikern bereits individuelle Angebote unterbreitet hat. Diese stünden teils sogar über der gewerkschaftlichen Forderung. Gleichzeitig müsse er ein klares "nein" zu tariflich vorgesehenen Gehaltssteigerungen erklären. Diese würden praktisch über Nacht "Mehraufwendungen in Höhe von 200.000 Euro pro Jahr" für die Stadt bedeuten. Vogel schließt den Brief mit der provokanten Frage, welcher öffentliche Arbeitgeber noch Lust habe, "ein Orchester dauerhaft zu beschäftigen, deren Mitglieder neun Stunden pro Woche arbeiten sollen, aber am Ende verdienen sollen, wie ein Amtsleiter im öffentlichen Dienst?" Wie Vogel auf diese Stundenzahl kommt, lässt er offen.

Deutsche Orchestervereinigung ist weiterhin zuversichtlich

Die DOV gab sich dennoch zuversichtlich, dass sie auch für die Kissinger Kolleginnen und Kollegen eine Lösung erstreiten werde. Schließlich sei die Staatsbad Philharmonie das einzige Berufsorchester in Bayern, das noch nicht in der Tarifbindung sei. Jan-Christian Hübsch, stellvertretender Geschäftsführer der DOV, betonte in Bad Kissingen das Motto der Gewerkschaft: "Wir gehören zum guten Ton". Das sei auch die Richtschnur für die weitere Auseinandersetzung. Dabei gehe es nicht nur um Gehälter, sondern auch um Themen wie Arbeitsbelastung, Urlaubs- und Krankengeld. Wörtlich sagte Hübsch: "Wir sind uns sicher, dass Baustein für Baustein uns die Türen geöffnet werden. Das haben wir auch an anderen Standorten erlebt und durch unsere Solidarität unter Beweis stellen können."

Besucher zeigt sich verärgert über das Kissinger Orchester

Zu Beginn des spontanen Platzkonzertes kam es zu einem kurzen Tumult. Unter den rund 100 Schaulustigen machte ein Besucher lautstark seinem Ärger über das Kissinger Orchester Luft. Die Staatsbad Philharmonie habe das Weltkulturerbe mit Füßen getreten, als es beim Festakt in Warnwesten aufgetreten sei und diesen so für seine Zwecke missbraucht habe. Außerdem verteidigte der Mann die Ansicht von Oberbürgermeister Vogel, dass das Orchester froh sein müsse, dank Kurzarbeit gut durch den Lockdown gekommen zu sein, während viele freischaffende Musiker leer ausgegangen wären. Applaus für seine Äußerungen erhielt der Mann von den anderen Schaulustigen nicht.

Mehrheit des Publikums solidarisiert sich mit dem Orchester

Im Publikum waren überwiegend Fans der Philharmonie, teils gehörten sie auch dem Förderverein an. Die Stadt solle nicht so tun, als sei das Orchester minderwertiger als andere, nur weil es überwiegend Kurkonzerte spiele, bekam man dort zu hören. Schließlich trage das feste Ensemble mit seinen regelmäßigen Darbietungen entscheidend zum Ambiente des Weltkulturerbes bei. Viele Kurgäste kämen sogar extra wegen der Konzerte in den Kissinger Kurpark und die Wandelhalle. Dies solle die Stadt auch entsprechend honorieren, hieß es.