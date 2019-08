Rückenschuss-Prozess: Angeklagter muss in psychiatrische Anstalt

Der 71-Jährige aus Wolkshausen im Landkreis Würzburg wird dauerhaft in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht. Der Landwirt muss also nicht ins Gefängnis. Nach Ansicht der Richter ist er wegen einer psychischen Erkrankung nicht schuldfähig. Den Prozess verfolgte der Angeklagte weitgehend reglos, wenn überhaupt sieht er sich als Opfer. Ein Gutachter hatte ihm massive Wahnvorstellungen attestiert.

Geschädigter sitzt im Rollstuhl

In dem Prozess verhandelten die Richter einen Vorfall auf einem Feuerwehrfest. Der Angeklagte aus Wolkshausen hatte seinem Nachbarn bei einem Feuerwehrfest aus direkter Nähe in den Rücken geschossen. Das Opfer ist seitdem ab dem Nabel querschnittsgelähmt. Das Motiv des Täters: Er hatte sich seit Jahren grundlos von seinem Nachbarn und dessen Familie verfolgt gefühlt. Er wirft ihm unter anderem vor, seine Bäume und Kühe vergiftet zu haben.

Psychiatrie statt Gefängnis

"Der Freispruch bedeutet nicht, dass der Angeklagte die Tat nicht begangen hat, es liegt aber keine Schuldfähigkeit vor", sagte der zuständige Richter bei der Urteilsbegründung. Der Freispruch sei demnach "unumgänglich" gewesen. Anstelle einer Freiheitsstrafe ordnete das Gericht deshalb eine dauerhafte Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung an. "Sein Verhalten stellt Selbstjustiz dar, die in keinster Weise gerechtfertigt ist", sagte der Richter. Der Mann habe während des Prozesses keine Krankheitseinsicht gezeigt.