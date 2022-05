Rückblick: Vor zehn Jahren brannte Coburgs historisches Zentrum

Taghell leuchteten die Flammen über der historischen Coburger Altstadt in den Nachthimmel. In der Nacht zu Pfingstsonntag 2012 wurden bei einem verheerenden Großbrand 13 Menschen zum Glück nur leicht verletzt, der Sachschaden aber ging in die Millionen. Drei Dachstühle wurden Opfer der Flammen. Die Häuser aus dem 16. Jahrhundert befinden sich nur einen Steinwurf entfernt vom restaurierten Marktplatz. Eine Frau hatte die Flammen gegen ein Uhr nachts am Pfingstsonntag bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Einsatzkräfte kämpften bis nach 11 Uhr am nächsten Morgen, bis sie das Feuer unter Kontrolle bringen konnten.

Flammen und Löschwasser zerstörten historische Gebäude

Auch der Spitzboden in der Herrngasse 12 wurde zerstört. Hier soll das Feuer ausgebrochen sein, vermuten die Ermittler. Wie genau, bleibt ungeklärt. Mehrere Fachwerkgebäude, die unter Ensembleschutz stehen, wurden von Flammen oder Löschwasser beschädigt. Das Puppenmuseum in der Rückerstraße gehörte dazu, die Sammlung aber wurde gerettet. Die Stadt Coburg hatte in den Folgetagen den 40 Betroffenen jeweils 5.000 Euro Soforthilfe zur Verfügung gestellt. Auch Unternehmer und Privatleute spendeten.