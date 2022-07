Rückblick: Ein Corona-Schuljahr mit Tücken

Mit dem letzten Schultag vor den Sommerferien hat das dritte Corona-Schuljahr in Folge sein Ende genommen. Wieder war es von Unterrichtsausfällen geprägt. Hinzu kam eine weitere Schwierigkeit: die Integration von Tausenden geflüchteten Kindern aus der Ukraine.

Kinder müssen noch viel aufholen

Quirin, Helena und Kai sind glücklich. Der letzte Schultag ist für sie von einem Hochgefühl begleitet: sechs Wochen Ferien. Die drei haben gerade die zweite Klasse an der Karl-Sittler Grundschule in Poing im oberbayerischen Landkreis Ebersberg geschafft. Und das, obwohl sie zwischenzeitlich auch daheim lernen mussten.

Zum Artikel: Lauterbach schließt Schulschließungen im Herbst wegen Corona aus

Ganz normal zur Schule gehen wie vor der Pandemie - das war auch heuer noch nicht möglich. Und zusätzlich hatten viele Kinder mit den Folgen des monatelangen Distanzunterrichts im Vorjahr gekämpft, sagt Schulleiterin Verena Heigl.

Auch wenn die Kinder das Schulmotto "Miteinander-Füreinander" sehr gut umgesetzt hätten, sieht sie große Probleme in ihren sozialen Fähigkeiten und im sozialen Miteinander: "Da brauchen die Kinder irrsinnig viel Unterstützung. Und da braucht Schule mehr als Lehrerinnen und Lehrer, um das alles auffangen zu können."

Probleme vor allem für jüngere Grundschüler

Studien zeigen, dass vor allem die jüngeren Kinder in der Grundschule Probleme hatten mit Maskenpflicht, Selbsttests oder Abstandsregeln. Schließlich kennen sie Schule nur aus Pandemiezeiten. Das hat sich laut den Studien in Leistungsschwächen in Mathe und Deutsch niedergeschlagen.

Lehrer und Psychologinnen: Mangelware

Noch dazu fielen im Frühjahr in allen Schularten bis zu 15 Prozent der Lehrkräfte aus, weil sie krank waren, kritisiert Simone Fleischmann vom BLLV. Außerdem mangele es an Psychologen und vielerorts an Pädagogen. Ihrer Meinung reichen die tausend neuen Planstellen, die der Freistaat im letzten Jahr geschaffen hat, nicht aus.

Überlastet: 70 Schulleiter werfen das Handtuch

Auch für die mobile Reserve fehlten Bewerber, weil rund dreitausend schwangere Lehrerinnen aus Gesundheitsschutzgründen weiterhin nicht im Klassenzimmer unterrichten dürfen, so Fleischmann. Und: 70 bayerische Schulleiterinnen und Schulleiter haben aus Überlastungsgründen aufgegeben, so eine aktuelle Umfrage.

"Schule muss mehr vermitteln als nur Lernstoff"

Die Klassenleiterin der 2a an der Karl-Sittler Grundschule in Poing macht klar, dass Schule mehr sein müsse als ein Lernort, an dem Unterrichtsstoff nach Vorgaben des Kultusministeriums vermittelt wird. Astrid Jahreis ist auch Konrektorin und sagt: "Ich hätte mir mehr Freiraum gewünscht, mehr Flexibilität und mehr Planungssicherheit, in einem Schuljahr, das uns sehr viel abverlangt hat."

Zu wenig Fachkräfte für individuelle Förderung

Besonders an Grund-, Förder- und Mittelschulen fehlten Fachkräfte für die individuelle Förderung - zuletzt auch Deutschlehrer für die ukrainischen Schülerinnen und Schüler. Das Kultusministerium betont zum Jahresende lieber Fortschritte: Immerhin wurden wieder in allen Schularten Abschlussprüfungen abgehalten.

Und auch die Digitalisierung der Unterrichtsräume in Bayern kommt laut Kultusministerium voran: 87.200 Klassenzimmer mit WLAN, über 50.000 sogenannte Digitale Klassenzimmer mit Laptops und Screens und ein mobiles Endgerät für alle Lehrkräfte im nächsten Jahr, damit sie ihre Schülerinnen und Schüler - auch im Falle einer neuen Coronawelle - gut betreuen können.

Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern wichtig

Zum Schuljahresende freuen sich die Elternverbände, dass zuletzt wieder ein gemeinsames Schul-Leben mit Ausflügen und Klassenfahrten möglich war.

Diana Mihic, Vorsitzende des Elternbeirats an der Grundschule Poing lobt die Zusammenarbeit mit den Lehrern: "Wir haben hier wirklich die Probleme gelöst, und ein super Verhältnis zu der Schulleitung und zu den Lehrern. Ich kann mir aber vorstellen, wenn das nicht so ist, dann ist es für viele Familien schwer gewesen."