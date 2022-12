Rückblick: Das war das mittelfränkische 2022

Ein unvollendeter Nazi-Bau als Heimstätte für das kulturelle Aushängeschild der ehemaligen Stadt der Reichsparteitage – allein als solches hätte dieses Projekt ausgereicht, um in Nürnberg für einiges an Kopfzerbrechen und -schmerzen zu sorgen. Auch wenn das Staatstheater nur so lange in der Kongresshalle Unterschlupf finden würde, bis das marode Opernhaus saniert ist. Denn die Stadt muss kräftig sparen, und allein der Umbau zur Ausweichspielstätte soll schon 250 Millionen Euro kosten. Und er muss bis 2025 abgeschlossen sein, denn dann steht der Auszug aus der baufälligen Oper an. Zudem wird gefordert, die entstehenden Räumlichkeiten dauerhaft nutzen zu können und so den größtenteils leerstehenden Monumentalbau endlich sinnvoll zu verwenden. Einkaufszentrum, Fußballstadion oder einfach verfallen lassen – das alles war in den vergangenen Jahrzehnten schon im Gespräch. Nun soll also die Kultur übernehmen. Die Stadt versucht, skeptische Bürger behutsam an diese Vorstellung heranzuführen. So oder so bleiben wohl viele Gründe für weitere Kopfschmerzen.