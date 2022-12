Rückblick: Das war das Jahr 2022 in Schwaben

Januar: Die Energiekrise macht sich schon bemerkbar

Mit einem Strompreis-Rekord und Kunden, denen von ihren Energieversorgern gekündigt wurde, waren schon im Januar gestiegene Preise für Strom und Gas in den Schlagzeilen. Einer der Gründe war bereits da der Ukraine-Konflikt. Im Lauf des Jahres verschärfte sich die Diskussion um die Energieversorgung immer weiter. Die Stadt Augsburg war im Juli eine der ersten bayerischen Städte, die ein großes Maßnahmenpaket zur Energieeinsparung verabschiedete. Das reichte von gedimmter Straßenbeleuchtung bis zum Ausbau von Photovoltaik.

Später kündigten dann Eisstadien und Bergbahnbetreiber an, ihre Preise erhöhen zu müssen. Gleichzeitig kamen aber auch positive Impulse aus Schwaben: Viele unterzogen ihre Häuser einem Energiecheck und Wildpoldsried wurde zum Besuchermagneten, weil dort mehr Strom produziert als verbraucht wird.

Februar: Pflegeskandal und Diskussionen um den Bahn-Ausbau

Die massiven Missstände in einer Seniorenresidenz am Schliersee hatten die Schlagzeilen Ende 2021 bestimmt. Im Februar dieses Jahres deckten Recherchen des BR auf: Auch in einem Pflegeheim desselben Betreibers in Augsburg gab es gravierende Pflegemängel. 86 Bewohnerinnen und Bewohner bekamen teils zu wenig zu essen, ihre Wunden wurden nicht versorgt. Eine Woche dauerte es, bis das Pflegeheim vollständig geräumt und die Bewohnerinnen und Bewohner in anderen Einrichtungen untergebracht waren. Der Grund laut Stadt: In der Einrichtung konnte nicht einmal mehr eine Notbetreuung sichergestellt werden.

Weiße Schilder auf Wiesen und Feldern versetzen seit Beginn des Jahres einige Bürger westlich von Augsburg in Aufruhr. Sie zeigen mögliche Trassenverläufe für die zukünftige Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg. Vier Varianten sind aktuell im Gespräch. Kritik gab es von Bürgerinitiativen. Sie stellen vor allem die möglichen Trassenverläufe infrage und plädieren für einen sanften Ausbau der bereits bestehenden Strecke. Politiker aus der Region wie der Augsburger Landrat Martin Sailer sehen das Problem eher in den Kapazitäten des Augsburger Hauptbahnhofs. Mit einem Baubeginn rechnet die Bahn nicht vor Ende des Jahrzehnts.

März: Der Ukraine-Krieg erschüttert auch Schwaben

Ende Februar beginnt Russland mit seinem Angriffs-Krieg auf die Ukraine. Die Ereignisse erschüttern auch die Menschen in Schwaben. Anfangs zeigt sich das in einer unglaublichen Spendenbereitschaft. Der Ukrainische Verein Augsburg wird von einem kleinen Kulturverein zum Organisator von Hilfslieferungen aus großen Teilen Schwabens. Im Lauf der Monate kommen zahlreiche Flüchtlinge aus der Ukraine in Schwaben an.

Besonders bewegend ist etwa die Geschichte von 30 Waisenkindern. Als die ersten Bomben fallen, entscheiden ihre Erzieherinnen, spontan nach Augsburg zu fliehen. 18 von ihnen gehören zu den ersten ukrainischen Kindern, die in Augsburg die Schule besuchen. Auch 82 Kinder mit teils schwersten Behinderungen werden aus der Ukraine ins Dominikus-Ringeisen-Werk nach Ursberg gebracht. Für diesen Transport ist sogar die Hilfe des polnischen Militärs nötig. Während zu Beginn des Krieges die Erfolgsgeschichten dominieren, wird im Verlauf des Jahres der Wohnraum für Flüchtlinge immer knapper – nicht nur für Ukrainer, sondern auch für Flüchtlinge aus anderen Ländern.

April: Nördlinger Ries bekommt Unesco-Auszeichnung

Das Nördlinger Ries ist einer der am besten erhaltenen Meteoritenkrater der Welt und damit einzigartig. Seit April darf das Ries deshalb offiziell den Titel "Unesco-Geopark" führen, im Juli wurde den Verantwortlichen die offizielle Urkunde überreicht. Der Titel verpflichtet die Region dazu, die Geologie im Nördlinger Ries zu schützen und soll gleichzeitig mehr Touristen anlocken. Aber auch die Anwohner vor Ort sollen etwas von dem Titel haben: Der Geopark ist dazu verpflichtet, Projekte zur nachhaltigen Entwicklung anzustoßen. Die Besonderheiten des Nördlinger Ries durfte in diesem Jahr auch Astronaut Alexander Gerst kennenlernen. Gemeinsam mit Kollegen der ESA bereitete er sich im Ries auf eine mögliche Reise zum Mond vor.

Mai: Der FCA Augsburg erlebt ein Jahr mit Höhen und Tiefen

Der FC Augsburg hat ein turbulentes Jahr hinter sich, dessen Tiefpunkt wohl im Mai lag. Dabei hatte das Jahr mit Superlativen begonnen: Der FCA hatte den US-Amerikaner Ricardo Pepi verpflichtet für wohl 17,5 Millionen Euro – der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte. Der FC Augsburg schaffte zwar auch den Klassenerhalt, doch die Saison endete trotzdem chaotisch. Innerhalb von 24 Stunden traten im Mai Trainer Markus Weinzierl und Präsident Klaus Hofmann zurück.

Weinzierl kündigte seinen Rücktritt ohne Absprache in einer Pressekonferenz an. Auch die organisierten Fans kritisierten den Verein scharf, bezeichneten die Vorgänge als "Kaschperle-Theater". Richten sollte alles der neue Trainer Enrico Maaßen und nicht zuletzt der neue Präsident Markus Krapf. Doch nicht alle Kritik wird der FC Augsburg mit neuem Personal überwinden können: Aktuell wird immer noch gegen den Verein ermittelt, wegen möglichen Lohndumpings im Nachwuchsleistungszentrum.