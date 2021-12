Rückblick: Das war das Jahr 2021 in Unterfranken

Seniorenresidenz wird zum Fall fürs Arbeitsgericht

Im November machte das Seniorenheim Schloss Gleusdorf im Landkreis Haßberge wieder einmal Schlagzeilen. Die Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände in Bayern (ARGE) gab bekannt, dass sie den Vertrag mit dem Träger der umstrittenen Seniorenresidenz in Untermerzbach beenden will. Drei Monate zuvor mussten 42 Bewohner des Heims in einer Notaktion in andere Einrichtungen verlegt werden. Der Grund: Der Großteil des Personals erschien von einem Tag auf den anderen nicht zur Arbeit. Der Fall wird im Januar 2022 das Arbeitsgericht beschäftigen.

Kinderheim, Drogenkonsum, Steigerwaldbahn

Damit wären wir im Dezember angekommen. Und es gibt viele Themen und Berichte, die hier mehr Platz verdient hätten. Zum Beispiel die Recherchen von BR-Kollegin Alisa Wienand, die in den letzten zwei Jahren mehrfach über die katastrophalen Zustände in zwei Würzburger Mietshäusern berichtet hat. Bis Ende Januar 2022 will die Stadt Würzburg nun 51 Wohnungen in einer der Immobilien räumen lassen.

Auch nicht fehlen sollten in diesem Rückblick die ARD-Recherchen zu Vorwürfen des rituellen Missbrauchs in einem Würzburger Kinderheim. Genauso wenig wie eine BR-Recherche zu Drogen im Abwasser – unter anderem in Ochsenfurt und Aschaffenburg. Auch die vielen Berichte dieser Redaktion zur Zukunft der Steigerwaldbahn hätten deutlich mehr Platz verdient.

2021 war also ein themenreiches und nachrichtenstarkes Jahr. Allein mit den verschiedenen Facetten der Corona-Pandemie hätte BR24 in Unterfranken ausreichend zu berichten gehabt. Doch zum Glück besteht das Leben nicht nur aus einem Virus. In diesem Sinne: viel Gesundheit – und einen guten Beschluss!