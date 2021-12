Rückblick: Das war das Jahr 2021 in Schwaben

August: Der "Bomber der Nation" erliegt jahrelanger Krankheit

Im August verliert die Stadt Nördlingen ihren berühmtesten Sohn: Gerd Müller stirbt im Alter von 75 Jahren. Müller hatte seine Fußballer-Karriere beim TSV 1861 Nördlingen begonnen – der "Bomber der Nation" prägte aber nicht nur die Geschichte des Nördlinger Vereins, sondern vor allem auch die des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft. Von seiner Heimatstadt wurde er bereits 1974 nach seinem größten Erfolg, dem Sieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft, mit der goldenen Bürgermedaille geehrt. 2008 wurde das Stadion des TSV Nördlingen in "Gerd-Müller-Stadion" umbenannt. An den Erfolg bei der Fußball-WM soll in Zukunft auch eine Statue Gerd Müllers in Nördlingen erinnern. Am Stänglesbrunnen, wo er früher mit seinen Freunden gebolzt haben soll, will die Stadt eine Bronzestatue aufstellen. Einen Künstler gibt es dafür bereits, der FC Bayern und der DFB haben zugesagt, das Vorhaben finanziell zu unterstützen. Am ersten Todestag Müllers soll die Statue eingeweiht werden.

September: 15 Schwaben kommen in den Bundestag

Im September wählt Deutschland einen neuen Bundestag – und stimmt dabei für eine neue Regierung aus SPD, Grünen und FDP. In Schwaben lässt sich die politische Veränderung am Wahlergebnis noch nicht ablesen. Die CSU holt alle sechs Direktmandate. Insgesamt gibt es nun 15 Schwaben im deutschen Bundestag. Ganz neu mit dabei sind für die CSU Mechthilde Wittmann aus dem Oberallgäu und Alexander Engelhard aus dem Wahlkreis Neu-Ulm. Für die FDP zieht der Augsburger Maximilian Funke-Kaiser neu in den Bundestag ein und für die SPD Christoph Schmid aus dem Wahlkreis Donau-Ries. Als neue Kulturstaatsministerin ist Claudia Roth von den Grünen als Schwäbin direkt an den Regierungsgeschäften beteiligt.