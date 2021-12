Rückblick: Das war das Jahr 2021 in Oberfranken

Söder tauscht Gesundheitsministerin Huml aus

Der Januar startet mit einem politischen Paukenschlag: Am 6. Januar muss die Bambergerin Melanie Huml (CSU) ihren Posten als bayerische Gesundheitsministerin räumen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigt nach einer Video-Schalte des bayerischen Kabinetts Humls Wechsel in die Staatskanzlei an, wo sie Europaministerin werden soll. Ihr Nachfolger an der Spitze des Gesundheitsministeriums wird der bisherige Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek. Diesen lobt Söder als "Macher". Auf Huml scheint das nicht zuzutreffen.

Über 3.000 Klinikmitarbeiter in Pendel-Quarantäne

Im Januar infizieren sich Mitarbeiter des Klinikum Bayreuth mit der zuerst in Großbritannien nachgewiesenen Mutante des Coronavirus. Das Klinikum schottet sich daraufhin ab. Die mehr als 3.000 Mitarbeiter des Krankenhauses werden in eine sogenannte "Pendelquarantäne" geschickt. Das heißt, sie sollen weiter zur Arbeit kommen, sich ansonsten aber in häusliche Isolation begeben. Auszubildende, die neu in der Stadt sind und nur wenige Bekannte haben, stellt das vor Probleme, beispielsweise bei der Versorgung mit Lebensmitteln. Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeitsstelle zu fahren wird den Mitarbeitern vorerst untersagt. Nach zwei Wochen werden die Vorschriften aufgehoben.