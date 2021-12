Rückblick: Das war das Jahr 2021 in Oberbayern

Juni: Wohin zieht das Oktoberfest?

Selbst wenn es nicht stattfindet, macht das Oktoberfest Schlagzeilen. Diesmal kam Anfang des Jahres das Gerücht auf, die Wiesn würde sich selbst in die Wüste schicken. "Oktoberfest goes Dubai" - Geht's noch?, fragten sich viele. Nein, das geht nicht, entschied im Juni das Landgericht München I und verbot einem Veranstalter, mit Slogans wie diesem für seine Veranstaltung in Dubai zu werben und damit den Eindruck zu erwecken, die Münchner Festzelte würden im Wüstensand aufgestellt.

Letztendlich blieb die Theresienwiese auch 2021 leer; knallvolle Bierzelte und irrwitzige Fahrgeschäfte bleiben in der Pandemie undenkbar. In München machte man sich's trotzdem schön - mit dem "Sommer in der Stadt" und der "Wirtshaus Wiesn", erprobt und für gut befunden bereits im ersten Corona-Jahr.

Juni: Ein langer Prozess geht zu Ende

Im Juni fand der so genannte "Samerberg-Prozess" ein Ende - viereinhalb Jahre nach einem dramatischen Verkehrsunfall am Samerberg in der Nähe von Rosenheim. Im November 2016 hatte ein Autofahrer zwei Autos überholt und war dabei in ein entgegenkommendes Auto gerast; zwei junge Frauen waren bei dem Unfall gestorben. Angeklagt waren drei Männer. Zwei von ihnen waren bereits verurteilt worden. Das Urteil gegen den dritten Fahrer hatte das Bayerische Oberste Landesgericht wegen eines Formfehlers aufgehoben. Nach dem erneuten Prozess am Landgericht Traunstein lautete das Urteil im Juni: Freispruch.

Juni: Bartgeier, flieg!

Wally und Bavaria, so heißen die beiden Hoffnungsträgerinnen des Jahres 2021. Die beiden Bartgeier-Weibchen wurden im Juni im Nationalpark Berchtesgaden ausgewildert. Mehr als 100 Jahre lang waren Bartgeier in den bayerischen Alpen ausgerottet. Nun gibt es immerhin wieder zwei.

Wally und Bavaria entwickelten sich schnell zu Publikumslieblingen; dank Webcams konnte man die beiden in ihrer Felsnische und bei ersten Flugversuchen beobachten. Und noch immer nehmen die Menschen regen Anteil an den beiden riesigen Vögeln und helfen bei der Suche, wenn eine der beiden Damen sich länger nicht blicken lässt.